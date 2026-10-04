Gençler terörden değil teknolojiden konuşuyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST mesajı

TEKNOFEST Güneydoğu kapanışında öne çıkan mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun kapanış töreninde gençliğin gündeminin değiştiğini vurguladı. Yılmaz, yıllarca insan hayatını hedef alan terörün ülke gündeminden kalıcı biçimde çıkarılmasıyla enerjinin kalkınma ve refaha yönlendirileceğini söyledi ve gençlerin artık "terörden bahsetmeyip birlikte nasıl teknolojiyi geliştireceklerini" konuştuğunu ifade etti.

savunma sanayinde 'devrim' ve yerli üretim vurgusu:

Yılmaz, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayiinde yaşanan dönüşümü "değişim değil, bir devrim" olarak niteledi. Bu sürecin sonucunda ülkenin dışa bağımlılığını azaltıp kendi tasarım ve üretim kabiliyetlerini edindiğini belirten Yılmaz, ihracat ve yerli tedarik rakamlarına dikkat çekti.

Konuşmada öne çıkan rakamlar arasında, geçen yılın savunma ve havacılık ihracatının 10 milyar doları aştığı, Türkiye'nin dünyanın 11'inci büyük savunma ve havacılık ihracatçısı konumuna yükseldiği ve milli yerli tedarik oranının geçmişteki yüzde 20'lerden bugün yüzde 80'leri aşan seviyelere geldiği yer aldı. Yılmaz, yakın gelecekte ilk 10 ülke arasına girme hedefini de dile getirdi.

farklı disiplinlere yayılan teknoloji hamlesi:

Yılmaz, milli teknoloji hamlesinin yalnızca savunma ile sınırlı kalmayacağını; sağlık, enerji, tarım ve diğer sivil alanlara da taşınacağını vurguladı. Şanlıurfa'da ziyaret ettiği alanlarda yapay zekâ destekli tarımsal uygulamalar gördüğünü belirten Yılmaz, bu yetkinliklerin ekonominin katma değerini artırmada etkili olacağını söyledi ve gençleri bu dönüşümün aktörleri olarak gösterdi.

Yılmaz, gençlerden umudunu dile getirirken Selçuk Bayraktar ismine atıf yapıp, gençler arasından yeni isimlerin çıkacağına inandığını söyledi: "Sizin aranızdan inanıyorum ki nice Selçuk Bayraktarlar çıkacak."

TEKNOFEST'in gençlik katılımı ve bölgesel etki:

Festivalin ölçeğini rakamlarla aktaran Yılmaz, TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılımın bu yıl 1 milyon 600 bin genç düzeyine ulaştığını belirtti. Organizasyonun ilk başladığı 2018'de yarışanların sayısının 20 bin olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu büyümenin hareketin ne kadar geniş bir insan kaynağına dayandığını gösterdiğini söyledi.

Yılmaz ayrıca, başvurularda 730 binin üzerinde takım ve Şanlıurfa'daki 15. festivalde 14 yarışmanın finallerinde 427 takım ve 2 bini aşkın yarışmacı yer aldığını aktardı. Festivalde sergilenen projelerin Göbeklitepe'den Harran'ın bilime uzanan tarihine kadar bölgenin kültürel zenginliği ile günümüz teknolojilerini buluşturduğunu ifade etti.

terörsüz gelecek ve toplumsal birliktelik:

Yılmaz, bölgenin genç nüfusunu eğitimle, bilimle ve üretimle buluşturmanın ülkenin kalkınması için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinin gençlerin geleceğine karşı taşınan bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Yıllarca insanımızın canına kasteden, kardeşliğimizi hedef alan, kaynaklarımızı boş yere tüketen terörü ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkararak bütün enerjimizi kalkınmaya, refaha yönlendirmek istiyoruz" dedi.

Konuşmada gençlerin etnik kimliklerinden örnek vererek yaptığı vurgu dikkat çekiciydi: "Türk, Kürt, Arap gençlerimiz artık terörden bahsetmiyor, birlikte nasıl teknolojiyi geliştireceklerini konuştuklarını" belirtti ve Türkiye yüzyılı hedefinin teknoloji, kardeşlik ve gençliğin yüzyılı olacağını yineledi.

Yılmaz, TEKNOFEST'in gelişmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek, vefat edenler dahil emeği geçenleri rahmetle andı. Özellikle Özdemir Bayraktar ve Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve tüm paydaşlara şükranlarını iletti. Yarışmalara katılan 1 milyon 600 bin genci tebrik eden Yılmaz, gençleri, öğretmenleri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve gönüllüleri ayrı ayrı selamladı.

Konuşma, Şanlıurfa'ya ve ev sahiplerine teşekkürle sona erdi; Yılmaz, bu tür etkinliklerin bölgeye ve ülkeye yayılmasının yeni nesiller için sağlam bir zemin oluşturmasını diledi ve katılımcılara sevgiyle selam gönderdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİ'NİN KAPANIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU. YILMAZ, YILLARCA İNSANLARIN CANINA KASTEDEN, KARDEŞLİĞİ HEDEF ALAN, KAYNAKLARI BOŞ YERE TÜKETEN TERÖRÜ ÜLKE GÜNDEMİNDEN KALICI BİR ŞEKİLDE ÇIKARARAK BÜTÜN ENERJİYİ KALKINMAYA, REFAHA YÖNLENDİRMEK İSTEDİKLERİNİ İFADE ETTİ.