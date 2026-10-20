Şahinbey ev sahipliğinde ampute milliler kupaya hazırlanıyor

Kampın odağı:

Ampute Futbol Milli Takımı, 13-22 Kasım 2026 tarihlerinde Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenecek WAFF Ampute Futbol Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını Gaziantep'te sürdürüyor. Takım, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Akkent Spor Köyünde kamp yapıyor ve antrenmanlarla son hazırlıklarını tamamlıyor.

Belediye ziyareti ve moral desteği:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kampı ziyaret ederek teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi. Tahmazoğlu, antrenmana katılıp sporcularla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve milli takıma başarı dileklerinde bulundu. Başkan Tahmazoğlu, Gaziantep'in geleneksel lezzeti baklavayı sporculara ikram ederek moral desteği verdi.

Ziyarette konuşan Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak uzun yıllardır ampute futbola destek verdiklerini belirterek, belediyenin takımın başarısında önemli rol oynadığını vurguladı. Tahmazoğlu, Şahinbey Ampute Takımıyla elde edilen başarıları sıralarken iki Avrupa şampiyonluğu, dört Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferlerine dikkat çekti. Bu sezon üç kupayı birden kazandıklarını söyleyen Tahmazoğlu, milli takıma "Kupayı alıp geleceklerine inanıyorum" diyerek temennisini iletti.

Teknik ekip ve oyunculardan değerlendirmeler:

Teknik direktör Gazi İsmail Temiz, Şahinbey Belediyesi'ne tesis ve kamp imkânları için teşekkür ederek, burada sunulan hizmetlerin takımın hazırlıklarına katkı sağladığını ifade etti. Temiz, tesislerin kapsamlı olduğunu ve Türkiye'deki ilk ampute tesisleri olma özelliği taşıdığını belirtti. Teknik direktör, taktik ve kondisyon çalışmalarının sürdüğünü, takımları izleyip analiz ederek Dünya Kupası'na iddialı bir kadro ile gideceklerini vurguladı: "Dünya şampiyonu olarak gidip tekrar dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını hak ettiği yere çektirmek istiyoruz."

Milli futbolcu Şehmus Erdinç ise sürdürülebilir başarının önemine dikkat çekti. Erdinç, daha önce İstanbul'da dünya şampiyonu olduklarını ve kupayı Cumhurbaşkanı'ndan aldıklarını anımsatarak, aynı başarıyı tekrar etmek istediklerini söyledi. Erdinç, Cumhurbaşkanının 2018'de ortaya koyduğu vizyona atıfla ampute futbolun Türkiye'de dünya çapında anılmasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Şehmus Erdinç, Şahinbey Belediyesi'nin spora yaptığı yatırımların takdire şayan olduğunu ve tesislerin sporcuları olumlu etkilediğini ifade etti.

Başkan Tahmazoğlu kampın önemine dikkat çekerek, moral ve beslenmenin performans üzerindeki etkisini vurguladı. Tahmazoğlu, Şahinbey Ampute takımından dört sporcunun şu anda milli takım kadrosunda olduğunu söyleyerek, oyunculardan Dünya Kupası zaferi sözünü aldı. "O Dünya Kupası'nı alıp, gezi otobüsüyle Gazi şehrimizde bir şampiyonluk turu atacağız" sözleriyle takımın hedeflerine destek verdi.

Şahinbey'de sağlanan altyapı ve kampların, milli takımın hazırlık süreçlerinde belirleyici olduğu öne çıkıyor. Belediye, antrenman ve konaklama ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılayarak takımın saha içi performansına odaklanmasını sağlıyor. Bu destek, takımdaki motivasyonun korunmasında ve sahaya yansıtılmasında önemli rol oynuyor.

Sonuç olarak, Ampute Futbol Milli Takımı Şahinbey'deki kamp döneminde hem teknik hem de moral anlamda yoğun bir hazırlık süreci yaşıyor. Hedef, 13-22 Kasım 2026 tarihlerindeki WAFF Ampute Futbol Dünya Kupası'nda en üst noktaya ulaşmak ve başarıyı ülkeye taşımak olarak özetlenebilir.

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, MEKSİKA'DA GERÇEKLEŞECEK WAFF AMPUTE FUTBOL DÜNYA KUPASI'NIN HAZIRLIKLARINI ŞAHİNBEY BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE SÜRDÜRÜYOR.