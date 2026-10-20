Yalıkavakspor'dan öğrencilere ziyaret: denizin kızları okula konuk oldu

yalıkavakspor öğrencilerle bir araya geldi:

Yalıkavakspor, Bodrum'da kadın hentbolunu temsil eden kadrosuyla Suzan-Abdulhakim Bilgili Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Ziyarete kulüp başkanı Emin Palalı, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, kulüp yöneticileri ve takım oyuncuları katıldı. Sporcular, öğrencilerle sohbet etti ve kendilerini yaklaşan sezon ve spor yaşamları hakkında bilgilendirdi.

atkı dağıtımı ve hatıra fotoğrafları:

Etkinlikte öğrencilere takımın mavi-beyaz atkıları dağıtıldı. Atkılarını takan öğrenciler, oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek günün anısını ölümsüzleştirdi. Öğrencilerin hentbolculara gösterdiği ilgi ve yakın temas, buluşmanın en dikkat çekici unsurlarından biri oldu.

amaç: gençleri spora ve özellikle kız çocuklarını teşvik etmek:

Ziyaretin temel hedefi, gençleri spora yönlendirmek ve özellikle kız çocuklarının sporla buluşmasına katkı sağlamak olarak açıklandı. Kulüp, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmış bir ekip olarak okullarla bu tür etkileşimleri sürdürmeyi planlıyor. Protokol üyeleri ve takım temsilcileri, sporun takım ruhu, disiplin ve sosyal gelişim üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı.

Buluşma, öğrenciler, sporcular ve protokol üyelerinin toplu hatıra fotoğrafı çekmesiyle son buldu. Okul ziyareti, hem takımın toplumla kurduğu bağı güçlendirdi hem de öğrenciler için sporla ilgili motive edici bir deneyim sundu.

YALIKAVAKSPOR’DAN ÖĞRENCİLERE ANLAMLI ZİYARET