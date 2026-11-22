Şahinbey'de ara tatil çocuk şenliği neşeyle geçti

Şahinbey Belediyesi, 14-22 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Çocuk Şenliği ile öğrencilere ve ailelerine dolu dolu bir ara tatil yaşattı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde kapılarını 14 Kasım saat 09.00'da açan etkinlik, 22 Kasım 19:00'a kadar sürdü ve bölge çocuklarının ilgi odağı oldu. Etkinlikler hem eğitsel hem de eğlenceli içerikle hazırlandı; amaç, ara tatilin verimli geçirilmesini sağlamak olarak belirlendi.

etkinlik programı ve içerikler:

Dokuz gün süren şenlikte sahnelenen çocuk tiyatroları ve gösteriler, geniş bir repertuarla sunuldu. Programda 71 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S), Şahinbey Saatin Sırrı çizgi sineması, Kahraman 3 Zekomat 217, Mınec Nether Macerası, Bremen Mızıkacıları, Arı Maya ve Karagöz’ün Türküsü adlı çocuk tiyatroları yer aldı. Ayrıca Bilim Show sahne gösterileri, karaoke etkinlikleri, şişme oyun grupları ve çeşitli atölyeler çocukların yoğun ilgisini çekti. Ailelerin de aktif katılımıyla etkinlik alanı gün boyu hareketliydi ve çocuklar farklı aktivitelerle hem eğlendi hem öğrendi.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, etkinliğin amacının öğrencilerin ara tatilini daha verimli geçirmeleri olduğunu vurguladı. Tahmazoğlu, "Onlara eğlence dolu bir tatil yaşattık" ifadelerini kullanarak, düzenlenen tiyatro, bilim gösterileri ve oyun gruplarının çocuklara sunduğu kazanımlara dikkat çekti. Başkan ayrıca, çocuklar ve gençler için yeni fuarlar ve eğlenceler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Şenlik, yerel yönetimin eğitim ve kültür odaklı uygulamalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor; etkinlikler, çocuklara sosyal etkileşim, sahne kültürü ve bilimsel merak konularında teşvik sağladı. Dokuz günlük program, hem katılımcı aileler hem de organizatörler tarafından olumlu karşılandı ve benzer etkinliklerin tekrarlanmasının beklendiği bildirildi.

ÇOCUKLAR ŞAHİNBEY’DE EĞLENDİ