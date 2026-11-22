Fethiye'de toprak ve adrenalin dolu offroad gösterisi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen offroad gösterisinde Türkiye’nin farklı illerinden gelen sürücüler, zorlu parkurlarda hünerlerini sergiledi. Etkinlikte toplam 54 sporcu mücadele ederek izleyicilere yüksek tempolu ve görsel açıdan etkileyici anlar sundu.

parkurun özellikleri:

Organizasyonda kullanılan özel donanımlı offroad araçları, çamur, engebeli zemin ve zorlu engeller içeren etaplarda performanslarını gösterdi. Araçların engelleri aşma çabası ve sürücülerin kontrol yeteneği, etkinliği izleyenler tarafından ilgiyle takip edildi; bu tür parkurlar hem teknik beceri hem de araç hazırlığı açısından test işlevi gördü.

organizasyon ve yerel ilgi:

Denizli Pamukkale Doğa Offroad Spor Kulübü Başkanı Bilal Işık, organizasyonun başarılı geçtiğini ve Fethiye’deki parkurların offroad gösterileri için elverişli olduğunu belirtti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan sporcuların varlığı etkinliğe renk katarken, gösteri boyunca seyircilerden gelen beğeni, Fethiye’de motor sporlarına yönelik ilginin sürdüğünü gösterdi.

Etkinlik, hem sporcuların yeteneklerini sergilemeleri hem de yerel izleyicilerin motorsporlarına olan ilgisinin yeniden teyit edilmesi açısından önem taşıdı. Gösterinin sonrasında katılımcılar ve organizatörler memnuniyetlerini dile getirirken, Fethiye benzer etkinlikler için uygun bir merkez olarak öne çıktı.

FETHİYE’DE OFFROAD HEYECANI