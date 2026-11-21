Maçta yaşananlar:

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada 71. dakikada bir sakatlık olayı yaşandı. Mücadelede Myenty Abena ile Arda Çelik arasında gerçekleşen çarpışma sonrası Abena yerde kaldı.

Kaza anı ve müdahale:

Çarpışmanın hemen ardından saha içindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Pozisyonun ardından Abenanın durumu değerlendirildi ve oyuncu tedavi sonrasında sedye yerine ambulansla sahadan çıkarıldı. Hangi türde bir sakatlık olduğu konusunda maç sırasında kesin bilgi paylaşılmadı.

sağlık durumu ve kulüp açıklaması:

Olayın ardından Gaziantep FK'dan gelecek resmi açıklama bekleniyor. Kulüp ve sağlık birimlerinin yapacağı değerlendirmeler, Abenanın tedavi süreci ve sonraki kontroller hakkında yol gösterici olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ, GAZİANTEP FK MAÇINDA MYENTY ABENA SAHADAN AMBULANSLA ÇIKTI.