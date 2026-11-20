bozüyük sakinlerine bilgilendirme

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde vatandaşlara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, toplantı ve saha faaliyetleriyle dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulunup alınabilecek temel güvenlik önlemlerini anlattı.

bilgilendirmenin içeriği:

Çalışma kapsamında dolandırıcılıkta sıklıkla kullanılan yöntemler detaylandırıldı ve vatandaşların bu tür senaryolarda nasıl davranması gerektiği konusunda pratik tavsiyeler paylaşıldı. Ayrıca, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının kullanım amacı ve acil durumlarda nasıl etkin şekilde kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapıldı.

vatandaşlara verilen tavsiyeler:

Polis ekipleri, kişisel bilgilerin paylaşılmaması, şüpheli iletişimlere karşı dikkatli olunması ve güvenlik tedbirlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ekipler, bilgilendirmenin kalıcılığını sağlamak üzere yerel halka bilgilendirici broşürler dağıttı ve iletişim kanallarından destek alınabileceğini hatırlattı.

Yetkililer, halkın bilinçlenmesinin dolandırıcılık vakalarının azaltılmasında kilit rol oynadığını belirterek, şüpheli durumların derhal polise bildirilmesini istedi. Bu tür bilgilendirme çalışmalarının düzenli olarak sürdürülmesi planlanıyor.

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI