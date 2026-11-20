Trabzonspor'un hedefi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü Eyüpspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, iç saha performansını daha da yükseltmenin peşinde. Bordo-mavililer, ligde evinde oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanarak taraftarı önünde puan kaybı yaşamadı ve bu seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

evindeki başarı ve tarihsel bağlam:

Trabzonspor, Süper Lig'de sezona iç sahada üst üste 6 galibiyetle başlayan son takım olduğu sezonu 1984-1985’te yaşamıştı. O sezon evindeki ilk 8 maçı kazanma başarısı gösteren takım, Eyüpspor maçını da kazanması halinde ilk 6 iç saha maçını galibiyetle tamamlayarak 41 yıl sonra benzer bir başlangıca imza atmış olacak. Güncel seri, hem sezonun ruhunu yükseltiyor hem de kulüp tarihinde anlamlı bir eşik olarak görülüyor.

savunma istikrarı ve kadro tercihi:

Bu sezon ligde geride kalan 11 haftada kalesinde yalnızca 8 gol gören Trabzonspor, hücumdaki üretkenliğinin yanında savunma organizasyonuyla da öne çıkıyor. Takımın rakip filelere gönderdiği 26 gol ve deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek yakaladığı 6 maçlık gol yememe serisi, savunmanın sezon başından beri gösterdiği düzenin bir göstergesi.

Sahasında oynadığı 5 maçta 15 gol atan ve yalnızca 1 gol yiyen bordo-mavililer için Eyüpspor sınavı hem devam eden seriyi sürdürme hem de saha içi güveni pekiştirme adına önemli. Ancak savunmada beklenmedik bir hamle gerekiyor: Son dönemde ligdeki tüm maçlarda forma giyen Nwaiwu, sarı kart cezası nedeniyle Eyüpspor karşısında görev alamayacak.

Teknik ekip, Nwaiwu'nun yokluğunda Thomas Reis, Cenk Özkaçar veya Samet Akaydın ikilisinden birini Savic'in yanında görev vermeyi değerlendiriyor. Bu değişiklik, savunma hattının organizasyonunu sınayacak; aynı zamanda takımın mevcut istikrarını koruması için hücumda da ekstra dikkat gerekecek.

Eyüpspor maçı, Trabzonspor için sadece üç puan mücadelesi değil; aynı zamanda uzun yıllardır kırılmamış bir istatistiksel bariyerin aşılması anlamına geliyor. İç saha performansının devamı, hem lig tablosuna hem de taraftarın moraline doğrudan etki edecek.

Teknik heyetin kadro seçimi ve planlaması, Nwaiwu’nun cezasının yaratacağı boşluğu doldurmanın ötesinde, takımın sezon boyunca gösterdiği disiplin ve savunma dengesini koruyup koruyamayacağının da göstergesi olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE SAHASINDA OYNADIĞI SON 5 KARŞILAŞMAYI KAZANARAK TARAFTARI ÖNÜNDE PUAN KAYBI YAŞAMAYAN TRABZONSPOR, EYÜPSPOR KARŞISINDA SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR. BORDO-MAVİLİLER, İÇ SAHADA SEZONA ÜST ÜSTE 6 GALİBİYETLE BAŞLADIĞI SON SEZONU 1984-1985’TE YAŞARKEN, BU BAŞARIYI 41 YIL SONRA TEKRARLAMAK İSTİYOR.