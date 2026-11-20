Adana'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün yerini tespit etti. Yapılan planlı çalışma sonucunda hedef şahıs takibe alındı ve operasyon için hazırlık yapıldı.

tespit ve takip süreci:

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 23 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. (36)'nun adresi belirlendi. Şahıs fiziki takip altına alınarak uygun zaman ve yerde müdahale için sevk edildi.

operasyon ve teslim işlemi:

Seyhan ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan M.U., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Olay, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik koordineli takip ve müdahale adımlarının sonucu olarak kayda geçti. Jandarma ekiplerinin fiziki takip ve zamanlamaya dayalı operasyonu, görev süreçlerinin etkinliğini gösterdi.

23 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kaçmaya çalışırken yakalandı