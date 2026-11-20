Edirne'de iki otomobil çarpıştı

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Y.K. idaresindeki 22 AFA 324 plakalı araç ile N.N. yönetimindeki 22 NF 994 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi, her iki araçta ise maddi hasar oluştu.

görüntüler ve deliller

Kaza anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerası ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde çarpışma anı ve olay sonrası araçların konumu net şekilde görülebiliyor.

polis müdahalesi ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler kazanın oluş şekli ve varsa kusur tespiti için görüntüleri değerlendirmeye aldı.

Yetkililer, araç sahipleri ile olay yerinde ifadesine başvurulduğunu ve trafik sigortası kapsamında hasar bildirimlerinin yapılacağını belirtti.

EDİRNE’DE CUMHURİYET MAHALLESİ KUVAYİ MİLLİYE BULVARI'NDA Y.K. İDARESİNDEKİ 22 AFA 324 PLAKALI ARAÇ İLE N.N. YÖNETİMİNDEKİ 22 NF 994 PLAKALI ARAÇ ÇARPIŞTI. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU.