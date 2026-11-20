Efeler'deki baskında 140 kilo kıyılmış tütün ve 14 bin makaron ele geçirildi

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 19 Kasım 2026 tarihinde Efeler ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı ve adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi.

operasyonun detayları:

Yapılan aramalarda 14 bin adet makaron, 140 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve olay yerinde tutanak tutuldu.

yasal süreç ve soruşturma:

Yakalanan şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturma ve delil değerlendirmesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 14 BİN MAKARON, 140 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN VE SİGARA SARMA MAKİNESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.