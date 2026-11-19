Toplantının kapsamı:

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen değerlendirme toplantısı, İl Müdürü Fatih Çöpür başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe gençlik ve spor müdürleri katıldı ve 2026 yılı faaliyet raporları ele alındı.

2026 projelerinin değerlendirilmesi:

Görüşmelerde, ilçelerde 2026 yılında hayata geçirilen gençlik ve spor projelerinin verimliliği detaylı biçimde değerlendirildi. Katılımcılar uygulama süreçlerinde elde edilen deneyimleri paylaştı ve eksik kalan noktaların tespiti yapıldı.

2027 hedeflerinin belirlenmesi:

Toplantıda 2027 yılında gençlere ve sporculara sunulacak hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı ve yeni dönemin yol haritası belirlendi. Gençlik ve spor hizmetlerinin güçlendirilmesi ile ilçe bazında koordinasyonun artırılması öncelikler arasında yer aldı.

Sonuç olarak, katılımcılar belirlenen hedefler doğrultusunda ortak bir çalışma anlayışıyla ilerleme konusunda mutabık kaldı ve yeni dönemde hizmet kalitesinin artırılmasına vurgu yapıldı.

ERZİNCAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE, 2026 YILI ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE 2027 YILI HEDEFLERİNİN PLANLANMASI AMACIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ