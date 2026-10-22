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Gençleri hedefleyen sevkiyat: Siirt'te 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi

Siirt'te iki aracın durdurulmasıyla 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi; 6 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma adli mercilere sevkle sürüyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 19:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gençleri hedefleyen sevkiyat: Siirt'te 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımını ve satışını engellemeye yönelik çalışmaları sonucu iki araç takibe alınıp durduruldu.

Gerçekleştirilen aramalarda 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.A., A.K., H.Y., S.T., M.E. ve Y.O. gözaltına alındı; şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.

El konulan madde ve şüpheliler:

Ele geçirilen skunk miktarı, bölgedeki satış ağlarına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir bulgu olarak değerlendirildi. Gözaltına alınanların isimleri kaynaklarda M.A., A.K., H.Y., S.T., M.E. ve Y.O. şeklinde yer aldı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Yetkililer, geleceği ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirleri ile organize suç örgütlerine karşı mücadelenin azim, kararlılık ve inançla kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.

SİİRT&#039;TE DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 KİLO 700 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. OLAYA İLİŞKİN 6 KİŞİ...

SİİRT'TE DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 KİLO 700 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. OLAYA İLİŞKİN 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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