Mimar Sinan Camii'nde sabah namazı buluşması

Efeler ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde gençler, öğrenciler ve vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi. Katılımcılar topluca ibadet ederek sabahın huzurlu ve manevi atmosferini paylaştı.

programın akışı:

Sabah namazı öncesinde ve sırasında çok sayıda katılımcı camide yerini aldı. Programa, şube müdürleri başta olmak üzere çeşitli yaş gruplarından genç ve öğrenci katılımcılar da iştirak etti. Topluca kılınan namazın ardından katılımcılar arasında dayanışma ve sohbetler gerçekleştirildi.

birlik, kardeşlik ve ikram:

Buluşma, birlik ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı bir ortamda sürdü. Katılımcılar programı memnuniyetle karşıladı; etkinlik sonunda çorba ikramı yapıldı ve program burada sona erdi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMASI’NDA GENÇLER, ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR MİMAR SİNAN CAMİİ’NDE BİR ARAYA GELDİ.