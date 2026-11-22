Söğüt’te parke taşı seferberliği mahalle mahalle ilerliyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye ekipleri üstyapı yenileme programı kapsamında sokaklarda etap etap parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. İlçede başlatılan çalışma serisi, hem tamamlanan hem de devam eden etaplarla yerel ulaşımı ve yaya hareketliliğini iyileştirmeyi hedefliyor.

tamamlanan etaplar:

Çalışmalar kapsamında Zafer Sokak ile Sakarya Caddesi'nde parke taşı döşeme işleri tamamlandı. Bu iki hattın yenilenmesiyle birlikte sokak yüzeyleri düzenlendi, yaya ve taşıt trafiğinin daha rahat akması amaçlanıyor. Tamamlanan etaplar, ilçe genelinde yürütülen üstyapı programının ilk aşamalarını oluşturuyor.

devam eden etaplar:

Çalışmaların yeni adresi olarak belirlenen Melek Hatun Sokak ve Orhanbey Sokak'ta ekipler parke taşı döşeme işlerini sürdürüyor. Söğüt Belediyesi yetkilileri, işlerin planlı ve etaplı şekilde ilerlediğini, vatandaşa en az rahatsızlık verilecek biçimde çalışıldığını belirtiyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yürütülen çalışmalara ilişkin olarak, Söğüt’ümüzü adım adım yeniliyoruz ifadesini kullanarak projenin ilçenin genel yaşam kalitesine katkı sağlayacağını vurguladı. Belediye yetkilileri, önümüzdeki dönemlerde de benzer üstyapı yenileme çalışmalarının farklı mahallelerde devam edeceğini ifade etti.

BİLECİK'İN SÖĞÜT İLÇESİNDE ÜSTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İKİ SOKAK VE CADDEDE PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANIRKEN, İKİ SOKAKTA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.