çalışmanın kapsamı:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenli İletişim Güvenli Hayat projesi çerçevesinde Beşiktaş Mahallesi'ndeki park ve bahçelerde bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte 47 vatandaşa iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri hakkında bilgi verildi. Ekipler, vatandaşları bu tür girişimlere karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme yaptı.

uygulamalar ve genel güvenlik bilgileri:

Çalışmada ayrıca Hayat 112 ve KADES uygulamaları tanıtıldı ve bu uygulamaların kullanımına ilişkin temel bilgiler paylaşıldı. Polis ekipleri, genel güvenlik konularında da bilgilendirmede bulundu.

Vatandaşlara, telefon, mesaj veya sosyal medya yoluyla gelen şüpheli taleplere karşı dikkatli olmaları ve şüphelendikleri durumları yetkililere bildirmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

BİLECİK EMNİYETİ VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU