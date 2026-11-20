Denizli Büyükşehir Belediyesi sınav dönemi kaygılarına odaklanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sınav sürecindeki öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik bilgilendirici bir etkinlik düzenliyor. Uzman Klinik Psikolog Cengiz Türkmen konuşmacı olarak katılacağı "Hayalleriniz İçin Gelin Sınavı Konuşalım" başlıklı seminerde, sınav maratonunun yarattığı zihinsel ve duygusal yükün hafifletilmesine yönelik yöntemleri paylaşacak.

Seminerin odak noktaları:

Programda, öğrencilerin sınav öncesi ve sınav anında yaşadıkları stres ve kaygıyı yönetmelerine yardımcı olacak bilimsel ve pratik yaklaşımlar ele alınacak. Seminerde motivasyonun sürdürülmesi, sınav anı odaklanma teknikleri ve sürdürülebilir çalışma alışkanlıkları gibi konulara değinilecek. Ayrıca, öğrencilerin zihinsel süreçlerine ilişkin genel çerçeve ve sınav performansını etkileyen psikolojik faktörler açıklanacak.

Velilere yönelik oturumlarda, aile içi iletişim biçimleri, sınav döneminde sağlıklı destek verme yöntemleri ve ev ortamında verimli çalışma düzeni kurma pratikleri tartışılacak. Öğretmenler için ise öğrenci potansiyelini açığa çıkarmaya yönelik pedagojik yaklaşımlar değerlendirilecek.

Katılım ve organizasyon:

Etkinlik 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Seminer, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenecek olup katılım ücretsizdir. Seminere katılmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler e-biletlerini ebilet.denizli.bel.tr adresinden temin edebilecek.

Deneyimli bir klinik psikologun rehberliğinde yapılacak bu buluşma, sınav sürecini daha sağlıklı ve verimli geçirmek isteyen tüm paydaşlara pratik bilgiler sunmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, seminerin öğrencilere yalnızca kısa vadeli rahatlama sağlamayı değil, aynı zamanda uzun vadede daha sürdürülebilir çalışma ve başa çıkma becerileri kazandırmayı hedeflediğini belirtiyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SINAV SÜRECİNE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER, VELİLER VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK UZMAN KLİNİK PSİKOLOG CENGİZ TÜRKMEN’İN KONUŞMACI OLARAK KATILACAĞI "HAYALLERİNİZ İÇİN GELİN SINAVI KONUŞALIM" BAŞLIKLI BİR SEMİNER GERÇEKLEŞTİRECEK.