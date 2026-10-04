Merz Kiev ziyaretinde: Ukrayna'ya destek Almanya'nın ulusal çıkarıdır

merz'in kiev ziyaretinde verdiği mesaj

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kiev ziyaretinde Almanya'nın Ukrayna'ya yönelik desteğini "ulusal çıkarlar" ekseninde savundu. Merz, kamuoyundaki eleştirilere rağmen özellikle bu yıl ve kış öncesinde sağlanacak yardımların ülkenin güvenliği açısından belirleyici olduğunu belirtti ve desteğin sürdürüleceğini vurguladı.

Basın toplantısında Merz, "Alman halkı Ukrayna’nın arkasında, Alman hükümeti de Ukrayna hükümetinin arkasında. Bu korkunç savaş nihayet sona erene kadar Ukrayna’ya yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Moskova’dan gelen tehditlere rağmen Kiev’e geldim. İnsansız hava aracı (İHA) saldırısından korkmayacağız. Tehdidin ziyaretimle ilgili olup olmadığını bilmiyorum ve eğer öyleyse bundan korkmayacağım" ifadelerini kullandı.

askeri ve altyapı yardımları:

Merz, Almanya'nın Ukrayna'ya yapacağı mali katkıları açıkladı: yaklaşık 1 milyar euro askeri yardım ve Rusya tarafından sık sık hedef alınan enerji altyapısının onarımı için 350 milyon euro finansman aktarılacağını belirtti. Merz, savunma sanayi temsilcilerinin savaş deneyimlerinden ders çıkardığını ve bunun karşılıklı inovasyon ve kapasite artışı sağladığını söyledi. Ayrıca, "İHA savunması alanındaki Ukrayna uzmanlığından da daha fazla faydalanacağız" diyerek teknik iş birliklerine işaret etti.

sanayi iş birlikleri ve imzalanan anlaşmalar:

Merz ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşme sonrası, Alman ve Ukraynalı şirketler savunma alanında toplam 15 anlaşma imzaladı. Anlaşmaların kapsamı arasında hava savunma füzeleri, uydu teknolojileri ve İHA geliştirme ve üretimine ilişkin iş birlikleri bulunuyor; bunlar ortak üretim, tedarik zinciri ve istihdam için büyük siparişler anlamına geliyor.

Zelenskiy, "Alman ve Ukraynalı şirketler arasında 15 anlaşma imzalandı. Bu çok önemli; ortak üretim, istihdam ve sanayiye yönelik büyük siparişler söz konusu" diyerek hem Alman hem de Ukrayna sanayisinin bundan fayda sağlayacağını vurguladı. Zelenskiy, Ukrayna'nın deneyim, teknoloji ve üretim kapasitesini paylaşmaya hazır olduğunu, İHA üretimi ve eğitim konularında ortak çalışmaların başladığını aktardı.

Merz, Rusya'nın Almanya'ya yönelik hibrit saldırılarına dikkat çekerek, Ukrayna'ya yardımı durdurmanın bu saldırıları ve bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmayacağını, aksine kötüleştireceğini savundu. Ayrıca desteğin kamuoyuna daha sağlam, ayrıntılı ve iç siyaset gerekçeleriyle anlatılması gerektiğini belirtti. Merz, barışın hem Ukrayna hem Avrupa için zorunlu olduğunu ve bunun "müzakere edilmesi gerektiğini, dayatılmaması gerektiğini" söyledi.

Görüşmeler hem kısa vadeli askeri ve altyapı desteklerini hem de orta vadede sanayi ve teknoloji ortaklıklarını hedefleyen bir gündem ortaya koydu. Alman hükümetinin taahhütleri ve imzalanan ticari anlaşmalar, Berlin'in Ukrayna politikasını stratejik bir çıkar meselesi olarak konumlandırdığını gösteriyor.

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