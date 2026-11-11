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Yazarlar Bozüyük'te öğrencilere okuma alışkanlığını aşıladı

Bozüyük'te İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Kitap Festivali'nde Metin Özdamarlar ve Ferhat Taşkın, öğrencilerle söyleşti ve kitaplarını imzaladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yazarlar Bozüyük'te öğrencilere okuma alışkanlığını aşıladı

Kitap festivali bozküyükte öğrencilere ilham verdi

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kitap Festivali-Yazarlar Buluşması' kapsamında yazarlar Metin Özdamarlar ve Ferhat Taşkın, Bozüyük'te öğrencilerle buluştu. Etkinlik, kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve öğrencilerin edebiyata olan ilgisini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

ziyaretler ve söyleşiler:

Yazarlar, Halk Eğitimi Merkezi, Meliha Ercan Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen söyleşilerde kitapların dünyası, okuma alışkanlığının önemi, yazarlık serüvenleri ve edebiyat üzerine keyifli ve etkileşimli sohbetler yapıldı. Öğrencilerin soruları yanıtlandı ve merak edilen konular üzerinde duruldu.

imza etkinlikleri ve öğrenci etkileşimi:

Söyleşilerin ardından düzenlenen imza etkinliklerinde yazarlar, kitaplarını öğrenciler için imzaladı ve bu buluşmayı kişisel bir anıya dönüştürdü. Etkinlik, öğrenciler nezdinde okuma motivasyonunu güçlendirmeyi hedefledi ve yazar-okur bağının pekişmesine katkı sağladı.

KİTAP FESTİVALİ

KİTAP FESTİVALİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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