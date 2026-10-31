Gençlerle buluşma: Memişoğlu'ndan idealizm vurgusu ve yerli robotik hedefi

Kurultayda buluşma ve konuşmanın çerçevesi:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12’nci Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın ilk günü olan 30 Ekim Cuma tarihinde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" etkinliğinde Prof. Dr. Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar ile birlikte moderatör olarak yer aldı. Etkinlik, gençlerin sorularının doğrudan muhataplarına yöneltildiği, deneyim ve vizyon paylaşımının öne çıktığı bir oturum olarak gerçekleşti.

Gençlere idealizm ve medeniyet mesajı:

Memişoğlu, konuşmasında gençlere idealist olmanın önemini vurguladı ve "İdealizm mutluluktur esasında. Çünkü ideal insan hedefi olan insandır. Neden yaşadığını bilir. İdealizm, adanmışlıkla beraber mutluluğun kaynağıdır. Ben her zaman bunu ifade ediyorum. İnsanların idealist olması lazım" ifadelerini kullandı. Bakan, gençleri "iyilik medeniyetinin temsilcileri" olarak tanımlayarak, medeniyetin kimseye kötülük yapmadığını, sömürmediğini ve yok etmediğini belirtti.

Konuşmasında ayrıca iyiliğin kuvvetli olması gerektiğine dikkat çekti: "Eğer kötülük hâkimse bunun kabahati kötülükte değildir, iyiliğin kuvvetli ve güçlü olmamasındandır. Onun için bir olacağız, sarılacağız, üreteceğiz, güçlü olacağız ki kötülük kötülüğünü yapamasın."

Tecrübe paylaşımı ve gençlere tavsiyeler:

Bakan Memişoğlu gençlere kişisel tecrübelerinden hareketle pratik tavsiyeler verdi: "Hata yapmanız lazım. Hata yapabilirsiniz. İki kere aynı hatayı yapmayın. Çünkü iki kere aynı hatayı yaptıktan sonra pişman olursunuz. Ben iki kere aynı hatayı yapmamaya çalıştım." Bu yaklaşım, genç araştırmacılar ve girişimciler için deneme-yanılma kültürünü teşvik eden bir mesaj niteliğindeydi.

Sağlıkta dijital dönüşüm ve yapay zekâ hedefleri:

Memişoğlu, sağlık alanında bilişim altyapısı ve yapay zekâ uygulamalarına verdiği önemi anlattı. Bakanlık olarak bu alanlarda yürütülen çalışmalara dikkat çekti ve TÜSEB aracılığıyla bilişim altyapısını geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Türkiye’nin e-Nabız ile 2015 yılından beri sağlık verilerini tamamen elektronik sistem altyapısıyla topladığını hatırlatan Memişoğlu, bu verileri işleyerek yapay zekâyı sağlık alanında dünyada en iyi kullanan ülkelerden biri olma hedefini vurguladı.

Yerli robotik cerrahi için somut planlar:

Bakan, robotik cerrahi cihazlarının yerli imkânlarla geliştirilmesine ilişkin takvimi paylaştı ve "En geç 2027’nin başında TÜSEB’den robotik cerrahi cihazı için çağrıya çıkacağız. Dünyaya 'Gelin beraber üretelim bunu.' diyeceğiz" dedi. Bu açıklamayla birlikte Memişoğlu, ilgili kuruluşlara iş birliği çağrısında bulundu: "Bizim yeteneğimiz var, insanımız var. Biz bu robotik cerrahi cihazını hem yazılımıyla hem de bütün teknolojisiyle Türkiye’de üreteceğiz."

Memişoğlu, gençlerin ve bilim insanlarının sağladığı özgüvenin bu hedefin arkasındaki en önemli unsur olduğunu belirterek TEKNOFEST’te yetişen gençlerin enerji ve rol model etkisine vurgu yaptı.

Girişimciliği destekleyen mekanizmalar:

Bakanlık tarafından fikirlerin ürüne dönüşmesini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan uretensaglik.gov.tr portalını tanıttı ve portal üzerinden fikrini beyan edenlere patent süreçlerinde destek verileceğini aktardı: "Girdiğiniz zaman fikrinizi söyleyeceksiniz. Biz o fikrin patentini size vereceğiz direkt."

Ayrıca genç araştırmacıları desteklemek amacıyla TÜSEB bünyesinde Genç TÜSEB yapılanmasının oluşturulduğunu ve çok sayıda gencin bu yapıya katıldığını belirterek, gençlere yönelik teşvik çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Oturum, gençlere bilgiye erişim imkanlarının artışı üzerinden bir değerlendirme ile sonlandı; Memişoğlu, "Sizin fikriniz, sizin zihniniz bizden çok daha iyi olacak. Çünkü siz daha çok öğreniyorsunuz, daha çok bilgiye sahipsiniz." diyerek gençleri cesaretlendirdi ve birlikte üretme çağrısını yineledi.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, 12'NCİ TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI'NDA ‘GENÇLERLE BULUŞMA' ETKİNLİĞİNDE PROF. DR. AZİZ SANCAR VE SELÇUK BAYRAKTAR İLE BİRLİKTE MODERATÖR OLARAK YER ALDI.