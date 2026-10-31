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Aydınfest programı şehit haberi üzerine değişti

Hakkari'de görevi başında şehit olan Çineli Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün vefatı üzerine Aydın Büyükşehir, Aydınfest'in 3. ve 4. gün etkinliklerini iptal etti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydınfest programı şehit haberi üzerine değişti

Aydınfest'te iptal kararı

Hakkari'de görevi başında şehit olan Çineli Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün vefatı, Aydın'da derin üzüntü yarattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali programında değişikliğe gidildiği açıklandı.

Belediye açıklaması:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada festival programına ilişkin şu ifadelere yer verildi: Aydınfest Gençlik Festivalimizin 3. ve 4. gün etkinlikleri iptal edilmiştir. Hakkari’de görevi başında şehit olan Çineli hemşehrimiz P. Söz. Er Yusuf Sait Ünlü’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

İptalin kapsamı ve taziye:

Açıklamada, festivalin 3. ve 4. gün etkinliklerinin iptal edildiği belirtilirken, şehidin yakınlarına ve kamuoyuna başsağlığı dilekleri iletildi. Belediyenin duyurusu, hem organizasyon yetkilileri hem de katılımcılar için resmi bilgilendirme niteliği taşıyor.

(ARŞİV FOTO) - HAKKARİ’DE GÖREVİ BAŞINDA ŞEHİT OLAN ÇİNELİ PİYADE SÖZLEŞMELİ ER YUSUF SAİT...

(ARŞİV FOTO) - HAKKARİ’DE GÖREVİ BAŞINDA ŞEHİT OLAN ÇİNELİ PİYADE SÖZLEŞMELİ ER YUSUF SAİT ÜNLÜ’NÜN ACI HABERİ AYDIN’I YASA BOĞARKEN, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AYDINFEST'İN 3. VE 4. GÜN ETKİNLİKLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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