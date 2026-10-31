Bolvadin'de cami buluşmaları gençlerde birlik ve değer bilinci pekiştirdi

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Vakti Kuşanmak ve ÇEDES projeleri çerçevesinde düzenlenen 2. Cami Buluşmaları, ilçe genelinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlama hedefiyle planlandı ve toplumun farklı kesimlerinden ilgi gördü.

etkinliğin amacı ve kapsamı:

Organizasyonun temel amacı, gençlerde birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmek ve manevi değerlerin yaşatılmasını sağlamaktı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş’in eğitime vizyoner yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen program; öğrenciler, öğretmenler ve ilçe halkını aynı safta buluşturdu. Etkinlik, okul ve toplum işbirliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

program akışı ve katılım:

Program kapsamında camilerde öğle namazı kılındı; namaz sonrası gençlere ikramlarda bulunularak paylaşma ve dayanışma kültürünün canlı örnekleri sergilendi. Katılımcılar arasında öğretmenler, veliler ve öğrenciler yer aldı; organizasyon, ilçe merkezinde dikkat çekici bir coşku ile tamamlandı. Etkinlik, hem değerler eğitimi açısından hem de toplumsal bağların güçlenmesi bakımından olumlu karşılandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sadece bilgili değil ahlaklı, milli ve manevi değerlerine haiz, çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmesi en büyük gayemizdir. Vakti Kuşanmak ve ÇEDES projelerimizle gençlerimizin kalplerine dokunmaya, onlara birlik ve beraberlik ruhunu aşılamaya devam ediyoruz. Geleceğe emin adımlarla yürüyen bu neslin yetişmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, ilçede değerler eğitimine verilen önemin ve yerel aktörlerin işbirliğinin göstergesi olarak değerlendirildi; benzer çalışmaların devam etmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, ÖĞRENCİLERİN MİLLİ, MANEVİ VE AHLAKİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÖRNEK ÇALIŞMALARA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. "VAKTİ KUŞANMAK" VE ÇEVREME DUYARLIYIM, DEĞERLERİME SAHİP ÇIKIYORUM (ÇEDES) PROJELERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 2. CAMİ BULUŞMALARI PROGRAMI, İLÇE GENELİNDE BÜYÜK BİR COŞKU VE KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.