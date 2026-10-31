Sinop'ta okullara tatbikatlı yangın hazırlığı: öğrenciler ve öğretmenler uygulamalı eğitim aldı

Eğitimin kapsamı ve hedefi:

Sinop'ta itfaiye ekipleri tarafından kent genelindeki tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Çalışmaların amacı, yangın risklerine karşı farkındalık oluşturmak ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlamaktı. Eğitimler, okul topluluklarının güvenlik bilincini artırmaya yönelik planlandı.

Teorik bilgilendirme ve uygulama:

Okullarda yürütülen oturumlarda öğrencilere ve öğretmenlere yangın konusunda bilgilendirme yapıldı. Verilen teorik bilgiler, uygulamalı tatbikatlarla desteklenerek öğrenilenlerin pekiştirilmesi sağlandı.

Tatbikatlarda öğrenciler ve öğretmenler aktif rol aldı; uygulamalı çalışma, acil durumlarda koordinasyon ve doğru davranışların önemini vurguladı.

Bilincin güçlendirilmesi:

Çalışmalarda yangın güvenliği konusunda bilinçli hareket etmenin önemi sıkça vurgulandı ve eğitimlerin, okulların olası yangın durumlarına karşı hazırlıklı hale gelmesine katkı sağladığı belirtildi.

SİNOP BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDEKİ TÜM OKULLARDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.