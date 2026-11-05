Atlarla keşif: Yeşilyurt'ta özel çocukların hipoterapi günü

Yeşilyurt belediyesi'nden atlı terapi ve doğa buluşması:

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Otizm Yaşam ve Destek Merkezi, özel ihtiyaçlı çocukların sosyal yaşama katılımını destekleyen etkinliklerine devam ediyor. Merkezden yararlanan çocuklar ve aileleri, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek doğayla ve atlarla iç içe bir gün geçirdi.

Etkinlik kapsamında merkezden alınan çocuklar, Beylerderesi Millet Bahçesi'nden araçlarla üniversite at merkezine götürüldü. Gün boyunca çocuklar çiftlik alanında gezdi, yarış atlarını ve diğer atları yakından tanıma fırsatı buldu.

hipoterapi ve çiftlik deneyiminin içeriği:

Ziyarette düzenlenen hipoterapi etkinliğinde çocuklar atlarla bir araya gelerek hem duygusal hem de motor deneyimler yaşadı. Çiftlik yetkilileri, atların özellikleri, bakımları ve yetiştirilme süreçleri hakkında bilgiler vererek çocukların atlarla iletişim kurmasını kolaylaştırdı.

Gün, sadece atlarla temasla sınırlı kalmadı; çocuklar farklı canlıları tanıma, açık hava etkinlikleriyle yeni uyaranlar deneyimleme ve grup içinde sosyal etkileşim fırsatları elde etti. Ailelerin de katılımıyla etkinlik, renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.

etkinliğin çocuklar ve aileler üzerindeki etkisi:

Merkezin düzenli etkinlikleriyle amaç, özel ihtiyaçlı çocukların sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerine katkı sağlamak ve onların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını teşvik etmek. Bu ziyaret, çocukların yeni deneyimler kazanmasına, farklı canlıları tanımasına ve sosyal etkileşim becerilerini geliştirmesine destek oldu.

Katılan aileler, çocuklarının hem eğlenceli vakit geçirdiğini hem de unutamayacakları anılar biriktirdiğini belirtti. Otizm Yaşam ve Destek Merkezi benzeri etkinliklerin, çocukların günlük yaşam becerilerine ve özgüvenine olumlu katkı sunduğu gözlemlendi.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NDEN ÖZEL ÇOCUKLARA ATLI TERAPİ