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Genelkurmay başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Sinop ziyareti kapsamında valiyi ziyaret etti

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başkanlığındaki üst düzey asker ve savunma sanayi heyeti Sinop Valiliği'ni ziyaret ederek valiyi makamında karşıladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Genelkurmay başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Sinop ziyareti kapsamında valiyi ziyaret etti

Genelkurmay başkanı Sinop'ta

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki üst düzey heyet, Sinop'u ziyaret etti. Heyetin ziyareti, askeri ve savunma sanayi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Ziyarette kimler yer aldı:

Ziyarette Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Kemal Topalömer ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar hazır bulundu. Heyet, beraberinde getirdiği program çerçevesinde Sinop'ta çeşitli görüşmelerde bulundu.

Valilik ziyareti ve protokol:

Heyet, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Vali Özarslan ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Genelkurmay Başkanı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretin karşılıklı değerlendirmesi:

Vali Özarslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Ziyaret, bölgesel ilişkiler ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi bağlamında değerlendirildi.

Heyetin programı kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin detayları ve olası takip adımlarına ilişkin açıklamalar, yetkililer tarafından ilerleyen dönemde paylaşılabilir.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN&#039;I ZİYARET...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN'I ZİYARET ETTİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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