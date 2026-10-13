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Gercüş-Hasankeyf yolunda takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Batman’ın Gercüş-Hasankeyf yolunda kontrolden çıkan 41 ADH 369 plakalı otomobil takla attı; sürücü yara almadan kurtarıldı, trafik kontrollü sağlandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 08:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gercüş-Hasankeyf yolunda takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Gercüş-Hasankeyf yolunda kaza

Batman’ın Gercüş ile Hasankeyf arasındaki çift şeritli yol üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol üzerinde yan şekilde durarak bir şeridi kapattı. Kazaya karışan aracın plakası 41 ADH 369 olarak kaydedildi. Olayda sürücünün herhangi bir yara almadan kurtulması, çevredekiler için büyük bir teselli oldu; yapılan ilk kontrollerde sürücünün burnu bile kanamadı.

jandarmanın müdahalesi ve trafik yönetimi:

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolun bir şeridini trafiğe kapattı. Çift şeritli yol üzerinde trafik, ekiplere yönlendirilerek diğer şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılması ve bölgenin güvenlik taramasının tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

soruşturma başlatıldı:

Olay yerinde ifadeler alınırken, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili tutanak tutup gerekli tespitleri yapıyor.

Batman&#039;da sürücü, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Batman'da sürücü, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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