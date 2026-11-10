Parkta bıçaklanarak ölen Celal Can için 15 yıl hapis kararı

Duruşma ve karar:

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 19 yaşındaki Celal Can Er'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık 20 yaşındaki Y.E.C. hakkında hüküm kuruldu. Mahkeme heyeti, sanığı 'Kasten Öldürme' suçundan suçlu bularak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tanık beyanları ve olayın seyri:

Duruşmada tanık olarak dinlenen P.A.H., sanığın küfürlü konuştuğunu ve kavganın büyüyeceğini anlayınca arkasını döndüğünde Celal'den bağırma sesi duyduğunu anlattı. P.A.H. ifadesinde, 'Baktığım da bıçaklanmış haldeydi. Yunus Emre de arkadaşımız asker eğlencesine gitmiştim. Aralarında bir kız davası varmış. O ana kadar da husumetleri yoktu. Beni kimse çağırmadı, kendim gittim' dedi.

Bir diğer tanık H.H.A. ise olayı anlatırken, 'Aralarında bi istek atma mevzusu varmış. Y.E.C, K.Ç. ve ben parka gittik. Önce sakinleştirmeye çalıştım. Celal, Y.E.C. inmeden önce yumruk salladı. Arabada yer yoktu. Yukarı çıktılar, ben çıkmadım. O arada olayın büyüyeceğini anlayınca polisi aramaya çalıştım. Sonra yukarı çıktığımda olay gerçekleşmişti' ifadelerini kullandı.

Savunma, mütalaa ve duruşma sonrası gelişmeler:

Sanık Y.E.C., yaşadıklarından pişman olduğunu belirterek 'Yaptığımdan çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı' şeklinde konuştu. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatı, tanık ifadelerindeki çelişkiler üzerinde durarak müvekkilinin olay yerinde tek olduğunu, diğerlerinin 8-10 kişi olduğunu ve müvekkilin gelmeden önce bazı kişilerin görüntülerde boks hareketleri yaptığının görüldüğünü belirtti; tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti, tüm delil ve ifadeleri değerlendirdikten sonra sanık Y.E.C. hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmetti. Duruşma sonrası sanığın cezaevi aracına bindirilmesi sırasında Celal Can Er'in yakınları ile sanığın yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı; polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar uzaklaştırıldı.

ZONGULDAK’TA 19 YAŞINDAKİ CELAL CAN ER’İN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDA TUTUKLU BULUNAN 20 YAŞINDAKİ SANIK HAKKINDA 15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ.