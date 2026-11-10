Kastamonu'da kış yükü ekiplere: kapalı köy yolları 14'e indi

kar yağışı sonrası köy yollarında seferberlik:

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yarım metrenin üzerine çıkmasına neden oldu. Yoğun kar nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi ekipleri hemen harekete geçti. Başlatılan çalışmalarla ilk etapta ulaşıma kapalı olan 233 köy için yol açma çalışmaları sürdürüldü. Kar küreme ve iş makinesi operasyonlarının ardından kapalı köy sayısı hızla azalarak 14'e indi. Ekipler, kalan yolları da mümkün olan en kısa sürede açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ekiplerin yoğun mesaisi:

İnebolu ilçesi Karşıyaka köyünde görev yapan İl Özel İdaresi personeli Hakan Aksakal, çalışmaların zorluğuna dikkat çekti. Aksakal, "Yeri geliyor 13-15 saat mesai yapıyoruz. Durmadan çalışıyoruz. Bütün bölgeleri açmaya çalıştık. Şu anda burada 60 santimetre kar var. Maşallah, bu yıl kış biraz erken geldi" dedi. Aksakal, ekiplerin hizmet anlayışını özetleyerek karı "esaret değil, bereket" olarak gördüklerini ve 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını vurguladı.

köylülerin memnuniyeti ve hizmetin önemi:

Bölge sakinleri de ekiplerin performansından memnun. Şerife Satılmış, "Hepsinden Allah razı olsun, bizi hiç sıkıntıya sokmuyorlar. İstediğimiz zaman bir telefonla her ihtiyacımızı da görüyorlar, yollarımızı da açıyorlar" diye konuştu. Satılmış, daha önce ineğinin hamileliği sırasında veteriner hekimin ulaşabilmesi için yolun dört sefer açıldığını belirterek ekiplerin yerel yaşamı sürdürme açısından taşıdığı önemi anlattı. Yerel yönetim ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanmasının köylere sağlık, eğitim ve temel hizmet akışını geri getireceğini belirterek çalışmaları yoğunlaştırdı.

KASTAMONU'DA HAFTA SONU ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAR KALINLIĞININ YARIM METRENİN ÜZERİNE ÇIKTIĞI YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE ONLARACA KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ KAR YAĞIŞININ ARDINDAN YOLU ULAŞIMA KAPANAN 233 KÖY İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.