Elazığ'da aile içi tartışma ölümle sonuçlandı: 16 yaşındaki oğul tutuklandı

Olayın gelişimi:

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde önceki gece yaşanan olayda, iddiaya göre eve alkollü gelen Yücel B. (39) ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araya girmek isteyen oğlu U.E.B. (16), babasını bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yücel B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve yasal süreç:

Olayın ardından U.E.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, aile içi şiddet bağlamında kayda geçirilirken, soruşturma yetkililer tarafından devam ettiriliyor.

ELAZIĞ ADALET SARAYI (ARŞİV)