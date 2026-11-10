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Canik'te çatı katında çıkan yangın evde maddi hasar bıraktı

Kozlu Mahallesi'nde bir 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; çatıda maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Canik'te çatı katında çıkan yangın evde maddi hasar bıraktı

Canik'te çatı katında yangın çıktı

Samsun'un Canik ilçesi Kozlu Mahallesi Kozlu Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi; konuya ilişkin araştırma ve incelemeler devam ediyor. Yetkililer, hasarın boyutunu ve yangının çıkış nedenini netleştirmek için çalışma yürütüyor.

SAMSUN&#039;UN CANİK İLÇESİNDE 2 KATLI BİR EVİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA...

SAMSUN'UN CANİK İLÇESİNDE 2 KATLI BİR EVİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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