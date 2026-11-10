Canik'te çatı katında çıkan yangın evde maddi hasar bıraktı

Canik'te çatı katında yangın çıktı
Samsun'un Canik ilçesi Kozlu Mahallesi Kozlu Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Müdahale ve söndürme:
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin çatı katında maddi hasar meydana geldi.
Soruşturma sürüyor:
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi; konuya ilişkin araştırma ve incelemeler devam ediyor. Yetkililer, hasarın boyutunu ve yangının çıkış nedenini netleştirmek için çalışma yürütüyor.
SAMSUN'UN CANİK İLÇESİNDE 2 KATLI BİR EVİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!