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Havza kışa dayanıklı: ulaşım ve kamu hizmetlerinde koordineli tedbirler

Havza'da Kaymakam Samet Serin başkanlığında toplanan kurumlar, kar, sis ve buzlanmaya karşı ulaşım, trafik ve kamu hizmetleri için koordineli tedbirler aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Havza kışa dayanıklı: ulaşım ve kamu hizmetlerinde koordineli tedbirler

Toplantıda ele alınan tedbirler:

Samsun’un Havza ilçesinde kış mevsiminde ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemler, Kaymakam Samet Serin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı. Görüşmede yoğun kar yağışı, buzlanma, tipi, sis ve aşırı yağış gibi riskler değerlendirildi.

Toplantıda özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi, yolların açık tutulması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin öncelikli olduğu vurgulandı. Kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Genelge ve kurumlar arası koordinasyon:

Toplantıda ayrıca, kış tedbirlerine ilişkin genelgenin 81 il valiliği ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderildiği hatırlatıldı. Genelge, ilgili birimlerden gerekli tedbirleri almalarını talep ediyor.

Genelgede, aşırı yağmur, sis, kar, tipi ve buzlanmanın görüş mesafesini azaltabileceği, araçların fren ve durma mesafelerini artırabileceği ve bunun da trafik güvenliğini olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, sürücü ve ekiplerin tedbiri elden bırakmamaları gerektiği vurgulandı.

Toplantı sonunda olası olumsuz hava şartlarında izlenecek yol, sorumluluk dağılımı ve kurumlar arası iletişim kanallarının etkin kullanımı konusunda kararlar alındı. Bu kararlar, yerel yönetimler ve güvenlik birimlerinin sahada hızlı müdahale etmesini amaçlıyor.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ve diğer kurum temsilcileri katıldı. Katılımcılar, kış boyunca hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çekti.

HAVZA’DA KIŞ TEDBİRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HAVZA’DA KIŞ TEDBİRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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