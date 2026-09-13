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Gerede'de gece çıkan yangın geri dönüşüm tesisini kullanılmaz hale getirdi

Bolu'nun Gerede ilçesinde saat 19.00'da başlayan yangın, geri dönüşüm tesisinde geniş hasara yol açtı; 2 işçi hafif yaralandı, enkaz kaldırma sürüyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:48

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gerede'de gece çıkan yangın geri dönüşüm tesisini kullanılmaz hale getirdi

Olayın özeti:

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki geri dönüşüm tesisinde dün akşam saat 19.00sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahale ve yaralanmalar:

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesi sonucunda yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Olayda 2 fabrika işçisi hafif şekilde yaralandı; yaralılardan birinde yanıklar, diğerinde nefes darlığı tespit edildi. İlk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye sevk edildi.

Enkaz kaldırma ve hasar tespiti:

Gün ağarınca fabrikanın durumu netleşti; yangından geriye büyük bir hurda yığını kaldı. Ekskavatörler, yangın sırasında patlamalara neden olabilecek varil ve sprey kutuları gibi materyallerin hurdalarını kaldırmaya başladı. Tesis, soğutma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alanda kullanılamaz hale geldi ve tesisin küle dönmüş görüntüleri dronla görüntülendi.

Yetkililer, yangının nedenini belirlemek için jandarma ve itfaiye tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldığını bildirdi. İlk belirlemeler dışında yangının kesin çıkış sebebi ile ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililerin çalışmaları tamamladıkça hasar tespiti ve olası sorumluluk konularında daha net bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE DÜN GECE ALEV ALEV YANAN GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDAKİ HASARIN BOYUTU GÜN...

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE DÜN GECE ALEV ALEV YANAN GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDAKİ HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI. YANAN FABRİKADAN GERİYE KALAN HURDA YIĞINI HAVADAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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