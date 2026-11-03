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Gerede'de otobüs motorunda yangın, yolcular güvenle tahliye edildi

Gerede'de Bolu-Karabük kara yolunda seyrederken motor bölümünde yangın çıkan 34 FEH 534 plakalı yolcu otobüsündeki tüm yolcular güvenle tahliye edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gerede'de otobüs motorunda yangın, yolcular güvenle tahliye edildi

Yangının seyri:

Bolu’da, Gerede ilçesi Bolu-Karabük kara yolunda saat 03.00 sıralarında seyrederken, özel bir firmaya ait 34 FEH 534 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Sürücünün müdahalesi ve ekiplerin çalışması sonucu yaralanan olmadı ve yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.

İnceleme ve sonuç:

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme devam ediyor.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNÜN MOTOR BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE...

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNÜN MOTOR BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. ŞOFÖRÜN YOLCULARI TAHLİYE ETMESİNİN ARDINDAN İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRÜRKEN, OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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