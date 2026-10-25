Geri dönüş Başpınar'da: Kröhn'ün penaltı ve uzatma golü Kırıkkale'ye zafer getirdi

Kırıkkale FK 3-1 Ayos Osmaniyespor

Kırıkkale FK, TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Başpınar Stadyumu'nda Ayos Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma, ilk yarının son dakikasında konuk ekibin bulduğu golle başladı; ikinci yarıdaki penaltı ve sonraki sayılar ev sahibine galibiyeti getirdi.

maçın dönüm noktaları:

İlk yarı uzatma anlarında Ömer Hasan Şişmanoğlu (dk. 45) ile Ayos Osmaniyespor öne geçti. İkinci yarıda Christopher Jakob Kröhn Aydemir'in dakik 52'deki penaltısı skoru 1-1'e taşıdı. Dakika 63'te Baha Kısacık (dk. 63) ile Kırıkkale FK üstünlüğü ele geçirdi ve maçın son anlarında, uzatma dakikası (dk. 90+3)'te Kröhn'ün ikinci golü farkı üçe çıkararak skoru belirledi.

kadrolar ve değişiklikler:

Kırıkkale FK: Hakan Canbazoğlu, Enes Yetim, Kerem Kurşun, Baha Kısacık (Batuhan Tunçay dk. 73), Şahin Şafakoğlu, Yasin Polat (Furkan Şamil Çetin dk. 46), Alperen Bekli (Metin Polat dk. 72), Christopher Jakob Aydemir, İsmail Cem Kara, Kaan Baysal (Yusuf Mert Tunç dk. 73), Hamza Baran Arıkan (Mümin Uyar dk. 56). Teknik Direktör: Hasan Uğur Kardal.

Ayos Osmaniyespor: Hüseyin Elma, İsmail Karakaş, Berke Çelik, Mustafa Yılmaz, Selahattin Furkan Cöcü, Çağatay Yılmaz (Yakup Alkan dk. 74), Emir Miray Köksal, Mustafa Durgun, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Ali Mevran Ablak (Berkecan Çevik dk. 74), Mustafa İnan (Murat Çaydemir dk. 78). Teknik Direktör: Kenan Aşkan.

Goller: Christopher Jakob Kröhn Aydemir (dk. 52 pen. ve 90+3), Baha Kısacık (dk. 63) (Kırıkkale FK), Ömer Hasan Şişmanoğlu (dk. 45) (Ayos Osmaniyespor).

Stat: Başpınar. Hakemler: Sarp Özdemir Baştuğ, Engin Yılmaz, Hüsamettin Köse. Sarı kartlar: Alperen Bekli, Batuhan Tunçay (Kırıkkale FK), Hüseyin Elma (Ayos Osmaniyespor).

KIRIKKALE FK, TFF 3. LİG 3. GRUP 8. HAFTA MÜCADELESİNDE SAHASINDA KONUK ETTİĞİ AYOS OSMANİYESPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİ