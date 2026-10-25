Dolar 49,7436 +0,05%
Euro 55,7635 +0,02%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.409,81 -1,29%
EUR/USD 1,1213 -0,08%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Geri dönüş Başpınar'da: Kröhn'ün penaltı ve uzatma golü Kırıkkale'ye zafer getirdi

Kırıkkale FK, Başpınar'da Ayos Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti; ev sahibi ikinci yarıda dönerek Christopher Jakob Kröhn Aydemir'in iki golüyle kazandı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 18:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Geri dönüş Başpınar'da: Kröhn'ün penaltı ve uzatma golü Kırıkkale'ye zafer getirdi

Kırıkkale FK 3-1 Ayos Osmaniyespor

Kırıkkale FK, TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Başpınar Stadyumu'nda Ayos Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma, ilk yarının son dakikasında konuk ekibin bulduğu golle başladı; ikinci yarıdaki penaltı ve sonraki sayılar ev sahibine galibiyeti getirdi.

maçın dönüm noktaları:

İlk yarı uzatma anlarında Ömer Hasan Şişmanoğlu (dk. 45) ile Ayos Osmaniyespor öne geçti. İkinci yarıda Christopher Jakob Kröhn Aydemir'in dakik 52'deki penaltısı skoru 1-1'e taşıdı. Dakika 63'te Baha Kısacık (dk. 63) ile Kırıkkale FK üstünlüğü ele geçirdi ve maçın son anlarında, uzatma dakikası (dk. 90+3)'te Kröhn'ün ikinci golü farkı üçe çıkararak skoru belirledi.

kadrolar ve değişiklikler:

Kırıkkale FK: Hakan Canbazoğlu, Enes Yetim, Kerem Kurşun, Baha Kısacık (Batuhan Tunçay dk. 73), Şahin Şafakoğlu, Yasin Polat (Furkan Şamil Çetin dk. 46), Alperen Bekli (Metin Polat dk. 72), Christopher Jakob Aydemir, İsmail Cem Kara, Kaan Baysal (Yusuf Mert Tunç dk. 73), Hamza Baran Arıkan (Mümin Uyar dk. 56). Teknik Direktör: Hasan Uğur Kardal.

Ayos Osmaniyespor: Hüseyin Elma, İsmail Karakaş, Berke Çelik, Mustafa Yılmaz, Selahattin Furkan Cöcü, Çağatay Yılmaz (Yakup Alkan dk. 74), Emir Miray Köksal, Mustafa Durgun, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Ali Mevran Ablak (Berkecan Çevik dk. 74), Mustafa İnan (Murat Çaydemir dk. 78). Teknik Direktör: Kenan Aşkan.

Goller: Christopher Jakob Kröhn Aydemir (dk. 52 pen. ve 90+3), Baha Kısacık (dk. 63) (Kırıkkale FK), Ömer Hasan Şişmanoğlu (dk. 45) (Ayos Osmaniyespor).

Stat: Başpınar. Hakemler: Sarp Özdemir Baştuğ, Engin Yılmaz, Hüsamettin Köse. Sarı kartlar: Alperen Bekli, Batuhan Tunçay (Kırıkkale FK), Hüseyin Elma (Ayos Osmaniyespor).

KIRIKKALE FK, TFF 3. LİG 3. GRUP 8. HAFTA MÜCADELESİNDE SAHASINDA KONUK ETTİĞİ AYOS OSMANİYESPOR&#039;U...

KIRIKKALE FK, TFF 3. LİG 3. GRUP 8. HAFTA MÜCADELESİNDE SAHASINDA KONUK ETTİĞİ AYOS OSMANİYESPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray derbiye taktik odaklı son antrenmanla hazırlandı
images

Göztepe'de Stoilov: evimizde oynadığımız en iyi maçtı, ama ayağımız yere basmalı
images

İlk devrede kaybettik diyen Burak Yılmaz: ikinci yarı umut verdi
images

Korkmaz: 'üçüncü gol mental dalgalanmamızın sembolüydü'

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dündül Tepesi'nde zorlu araziyi aşan amatör dağcılar keçileri 70 metreden kurtardı

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı