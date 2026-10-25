Otomobil tır dorsesinin altına girince sürücü sıkıştı

Kaza ayrıntıları:

Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobilin yol kenarında park halinde bulunan tırın dorsesine çarpması sonucu araç dorsenin altına girerek sıkıştı. Olayda 1 kişi yaralandı ve otomobil adeta hurdaya döndü.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu istikametinden Gaybiefendi yönüne seyir halinde olan 34 MEU 519 plakalı otomobil ile yol kenarında park halindeki 43 AAN 830 plakalı tır arasında gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın dorsesinin altına girerek büyük çapta hasar aldı.

Sürücünün kurtarılması:

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı ve gerekli kesme müdahalelerini yaptı.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza sonrası otomobilde ağır hasar oluşurken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için yetkililer soruşturmayı yürütüyor ve olay yerinde trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alındı.

KÜTAHYA’DA OTOMOBİL TIRIN DORSESİNE SAPLANDI: 1 YARALI