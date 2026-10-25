Dolar 49,7436 +0,05%
Euro 55,7635 +0,02%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.409,81 -1,29%
EUR/USD 1,1213 -0,08%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Otomobil tır dorsesinin altına girince sürücü sıkıştı

Kütahya'da seyir halindeki otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu sürücü sıkıştı; itfaiye kurtardı, yaralı Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 19:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Otomobil tır dorsesinin altına girince sürücü sıkıştı

Kaza ayrıntıları:

Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobilin yol kenarında park halinde bulunan tırın dorsesine çarpması sonucu araç dorsenin altına girerek sıkıştı. Olayda 1 kişi yaralandı ve otomobil adeta hurdaya döndü.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu istikametinden Gaybiefendi yönüne seyir halinde olan 34 MEU 519 plakalı otomobil ile yol kenarında park halindeki 43 AAN 830 plakalı tır arasında gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın dorsesinin altına girerek büyük çapta hasar aldı.

Sürücünün kurtarılması:

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı ve gerekli kesme müdahalelerini yaptı.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza sonrası otomobilde ağır hasar oluşurken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için yetkililer soruşturmayı yürütüyor ve olay yerinde trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alındı.

KÜTAHYA’DA OTOMOBİL TIRIN DORSESİNE SAPLANDI: 1 YARALI

KÜTAHYA’DA OTOMOBİL TIRIN DORSESİNE SAPLANDI: 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı
images

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü
images

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı
images

Kızılırmak-Çankırı kara yolunda trafik kazası: genç sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dündül Tepesi'nde zorlu araziyi aşan amatör dağcılar keçileri 70 metreden kurtardı

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı