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Geri manevrada kaza: Kastamonu’da kadın yaşamını yitirdi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde geri manevra yapan iş makinesinin çarpmasıyla 68 yaşındaki Sebahat Küpeli kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Geri manevrada kaza: Kastamonu’da kadın yaşamını yitirdi

Olayın meydana gelişi:

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tura Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta altyapı çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada sokağın karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Sebahat Küpeli'ye çarptı. Çarpmanın ardından kadın ağır yaralandı.

Müdahale ve hastane süreci:

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelere rağmen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası iş makinesi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimlerince inceleme başlatıldı.

Kastamonu&#039;da iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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