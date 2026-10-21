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Germencik'te başsavcılık görevine Furkan Çağrı Yılmaz atandı

Germencik başsavcılığına savcı Furkan Çağrı Yılmaz atandı; yeni başsavcı göreve başlayınca Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'u ziyaret etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Germencik'te başsavcılık görevine Furkan Çağrı Yılmaz atandı

Germencik'te başsavcılık görevine Furkan Çağrı Yılmaz atandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde adli teşkilatta görev değişikliği yaşandı. İlçede Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Furkan Çağrı Yılmaz, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı makamına atandı.

atama detayları:

Yılmaz'ın görevlendirilmesiyle birlikte Germencik Adliyesi'nde başsavcılık makamında isim değişti. Söz konusu atama sonrası başsavcılık görevini daha önce yürüten ismin İbrahim Ethem Özcan olduğu öğrenildi.

ilk ziyaret ve adliye süreci:

Yeni göreve başlayan Furkan Çağrı Yılmaz, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'a gerçekleştirdi. Bu ziyaret, yeni atamanın adliye içerisindeki karşılık ve iletişim sürecine ilişkin ilk resmi adım olarak kayda geçti.

Atamanın yerel adliye teşkilatındaki işleyişe ve görev dağılımına etkileri, önümüzdeki dönemde adliye içi koordinasyonla şekillenecek. Germencik Adliyesi'ndeki başsavcılık görevindeki bu değişim, kurum içi sorumlulukların yeniden düzenlenmesini beraberinde getirecek.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÖREVİNE, İLÇEDE CUMHURİYET SAVCISI OLARAK...

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÖREVİNE, İLÇEDE CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GÖREV YAPAN FURKAN ÇAĞRI YILMAZ GETİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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