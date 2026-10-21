Germencik'te başsavcılık görevine Furkan Çağrı Yılmaz atandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde adli teşkilatta görev değişikliği yaşandı. İlçede Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Furkan Çağrı Yılmaz, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı makamına atandı.

atama detayları:

Yılmaz'ın görevlendirilmesiyle birlikte Germencik Adliyesi'nde başsavcılık makamında isim değişti. Söz konusu atama sonrası başsavcılık görevini daha önce yürüten ismin İbrahim Ethem Özcan olduğu öğrenildi.

ilk ziyaret ve adliye süreci:

Yeni göreve başlayan Furkan Çağrı Yılmaz, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'a gerçekleştirdi. Bu ziyaret, yeni atamanın adliye içerisindeki karşılık ve iletişim sürecine ilişkin ilk resmi adım olarak kayda geçti.

Atamanın yerel adliye teşkilatındaki işleyişe ve görev dağılımına etkileri, önümüzdeki dönemde adliye içi koordinasyonla şekillenecek. Germencik Adliyesi'ndeki başsavcılık görevindeki bu değişim, kurum içi sorumlulukların yeniden düzenlenmesini beraberinde getirecek.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÖREVİNE, İLÇEDE CUMHURİYET SAVCISI OLARAK GÖREV YAPAN FURKAN ÇAĞRI YILMAZ GETİRİLDİ.