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Germencik'te incir hırsızlığı suçüstü önlendi

Germencik'te jandarma devriyesi, Ömerbeyli Mahallesi'nde 25 yaşındaki şüpheliyi 30 kg kuru incirle suçüstü yakaladı; mal sahibi teslim alındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Germencik'te incir hırsızlığı suçüstü önlendi

Germencik'te incir hırsızlığı suçüstü önlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, jandarma ekiplerinin yürüttüğü önleyici kolluk devriyesi sırasında bir kişi incir bahçesinden ürün çalarken suçüstü yakalandı. Olay, Ömerbeyli Mahallesi sınırlarında gerçekleşti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu hırsızlık girişimi engellendi ve ele geçirilen ürünler sahibine teslim edildi.

Olayın tespiti ve müdahale:

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen devriye esnasında, Ü. A. (46) isimli şahsa ait incir bahçesinde Y. D. (25) adlı şüphelinin hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüpheli, bahçede bulunan ürünlerle birlikte suçüstü yakalandı. Olay yerindeki hızlı müdahale, hırsızlık olayının büyümesini önledi.

El koyma ve adli süreç:

Şüphelinin üzerinde ve çevresinde yapılan aramada 30 kg kuru incir ele geçirildi. Durum, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilerek şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatıldı ve soruşturma kapsamında adli tahkikat yapıldı. Ele geçirilen ürünler, prosedürlere uygun şekilde bahçe sahibine teslim edildi.

Jandarma yetkilileri, tarımsal üretim alanlarında devriyelerin süreceğini ve benzer suçlarla etkin mücadele edileceğini bildirdi.

GERMENCİK’TE İNCİR HIRSIZLIĞINA SUÇÜSTÜ

GERMENCİK’TE İNCİR HIRSIZLIĞINA SUÇÜSTÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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