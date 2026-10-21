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Germencik'te minikler kış sezonunu hareketle karşılıyor

Germencik'te 4-6 yaşındaki çocuklar, belediye kültür merkezlerinde profesyonel eğitmenlerle kış döneminde hareket eğitimleriyle spor alışkanlığı ediniyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Germencik'te minikler kış sezonunu hareketle karşılıyor

Germencik belediyesi kültür merkezlerinde miniklere kış hareket eğitimi

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye bağlı kültür merkezlerinde eğitim gören 4-6 yaş grubundaki çocuklar, kış sezonuyla birlikte düzenlenen hareket eğitimlerine başladı. Programın amacı, miniklerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak ve sporla erken yaşta tanışmalarını desteklemektir.

etkinlik içeriği:

Kültür merkezlerinde yürütülen etkinliklerde, çocuklar profesyonel gözetim altında temel hareket becerileri, denge, koordinasyon ve eğlenceli fiziksel aktiviteler yapıyor. Okuldan arta kalan zamanlarını çeşitli oyun ve spor hareketleriyle değerlendiren minikler, hem sosyal etkileşim sağlıyor hem de küçük yaşta düzenli spor alışkanlığı kazanıyor.

belediye başkanının mesajı:

Germencik Belediyesi yetkilileri programın düzenli şekilde sürdürüleceğini belirtirken, Belediye Başkanı Burak Zencirci şunları söyledi: "Kültür merkezlerimizin minikleri sporda kış sezonunu açtı. 4-6 yaş gruplarımız, profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde hareket eğitimleriyle okullarından arta kalan zamanları nitelikli bir şekilde değerlendiriyor, beden ve zihin sağlıklarına yatırım yapıyorlar".

Yetkililer, bu tür faaliyetlerin çocukların gelişiminde kalıcı kazanımlar sağladığını ve belediyenin eğitim ile spor alanındaki çalışmalarının kış döneminde de devam edeceğini vurguladı.

AYDIN&#039;IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYEYE BAĞLI KÜLTÜR MERKEZLERİNDE EĞİTİM GÖREN 4-6 YAŞ GRUBU...

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYEYE BAĞLI KÜLTÜR MERKEZLERİNDE EĞİTİM GÖREN 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR, KIŞ SEZONUYLA BİRLİKTE HAREKET EĞİTİMLERİNE BAŞLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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