Germencik'te ortak alanlara duyarlılık çağrısı: 'çağrılarımız yerini bulmuyor'

Germencik'te ortak alanlara duyarlılık çağrısı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medya paylaşımında ortak kullanım alanlarına gereken hassasiyetin gösterilmediğini belirtti. Zencirci, parkların ve oturma alanlarının sabah bıraktığımız gibi olmadığını vurgulayarak halkın daha duyarlı davranmasını istedi.

"Fakat parklarımız güne bıraktığımız gibi başlamıyor. Ne yazık ki çağrılarımız yerini bulmuyor. Temiz bir Germencik için hep birlikte sorumluluk almalıyız. Parklarımız, oturma alanlarımız ve ortak kullanım alanlarımız hepimizin. Birlikte vakit geçirdiğimiz bu alanları kullandıktan sonra çöplerimizi yere değil, çöp kutularına atalım. Şişeleri, ambalajları ve atıklarımızı geride bırakmayalım. Unutmayalım; temiz bir çevre yalnızca belediyemizin değil, hepimizin sorumluluğudur. Germencik’imize sahip çıkalım, çevremizi birlikte koruyalım. Doğa’ya saygı, yaşama ve topluma saygı demektir"

Zencirci'nin çağrısı:

Başkan Zencirci, toplumun ortak kullanım alanlarına sahip çıkmasının önemine dikkat çekti. Temiz bir Germencik için hep birlikte sorumluluk almalıyız sözünü öne çıkararak bireylerin küçük davranış değişiklikleriyle çevreyi koruyabileceğini belirtti.

Ortak kullanımda sorumluluk:

Belediye hatırlatmasında, park ve oturma alanlarında bırakılan şişe, ambalaj ve diğer atıkların temizliği zorlaştırdığı, bu nedenle çöplerin çöp kutularına atılmasının gerektiği ifade edildi. Zencirci, vatandaşlardan kullandıkları alanları temiz bırakmalarını istedi ve çevreye saygının toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı.

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