Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Denizli'de iklim ve çevre için yeni platform kuruluyor

Ali Marım liderliğindeki Denizli Kent Konseyi, Çevre ve İklim Değişikliği Meclisi'nin kurulmasına karar verdi; ilk genel kurul 16 Ekim'de yapılacak.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Denizli'de iklim ve çevre için yeni platform kuruluyor

Denizli kent konseyinin kararı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, yeni dönemin ilk Yürütme Kurulu toplantısını Ali Marım başkanlığında gerçekleştirdi ve kentin çevre vizyonunu güçlendirecek önemli bir adım attı. Toplantıda, çevre ve iklim politikalarına sivil toplum ve uzman perspektifiyle yön verecek yeni bir yapı kurulması kararlaştırıldı.

meclisin hedefleri ve işleyişi:

Kurulacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çevre ve İklim Değişikliği Meclisi, iklim kriziyle mücadele, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir kentleşme alanlarında platform işlevi görecek. Kent Konseyi, ortak akıl, şeffaflık ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda meclisin yapılanması ve yönetimini belirleyecek; sivil toplum kuruluşları ve uzmanların katkısını kurumsal hale getirmeyi hedefliyor.

ilk genel kurul tarihi ve yer ayrıntısı:

Yürütme Kurulu'nun kararıyla, meclisin yapılanması ve yönetiminin netleştirileceği ilk genel kurul, 16 Ekim tarihinde DBB Kongre ve Kültür Merkezi S2 Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Bu toplantı, yeni dönemin yol haritasının somut adımlarla ilerlemesine zemin hazırlayacak.

Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantı, Kent Konseyi'nin yeni dönemdeki önceliklerini ortaya koydu. Kurulun amacı, Denizli'de çevre ve iklim gündeminin güçlenmesini sağlayarak sürdürülebilir politikaların oluşturulmasına katkı sunmaktır.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ, ALİ MARIM BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YENİ DÖNEMİN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ, ALİ MARIM BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YENİ DÖNEMİN İLK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINDA ÖNEMLİ BİR KARARA İMZA ATTI. TOPLANTIDA, KENTİN ÇEVRE VİZYONUNU GÜÇLENDİRECEK OLAN "DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MECLİSİ"NİN KURULMASI KARARLAŞTIRILIRKEN, MECLİS GENEL KURUL TARİHİ DE NETLİK KAZANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Battalgazi'de yeni TOKİ konutlarına ulaşım asfaltla güvence altına alındı
images

Posof'ta ekimde doğanın üç rengi bir arada
images

Germencik'te ortak alanlara duyarlılık çağrısı: 'çağrılarımız yerini bulmuyor'
images

Posof'ta ekimde kar: sonbahar ve kış bir arada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Devrek'in son demir ustası mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor

Kaya parçalarından kaçınma manevrası istinat duvarına çarpmayla sonuçlandı: 3 yaralı

Gölpazarı kaymakamı gençlerle bir araya gelerek değerleri vurguladı

Anadolu mezunu Selin Toprak uzay temalı animasyonla TRT finalinde

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması