Denizli'de iklim ve çevre için yeni platform kuruluyor

Denizli kent konseyinin kararı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, yeni dönemin ilk Yürütme Kurulu toplantısını Ali Marım başkanlığında gerçekleştirdi ve kentin çevre vizyonunu güçlendirecek önemli bir adım attı. Toplantıda, çevre ve iklim politikalarına sivil toplum ve uzman perspektifiyle yön verecek yeni bir yapı kurulması kararlaştırıldı.

meclisin hedefleri ve işleyişi:

Kurulacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çevre ve İklim Değişikliği Meclisi, iklim kriziyle mücadele, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir kentleşme alanlarında platform işlevi görecek. Kent Konseyi, ortak akıl, şeffaflık ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda meclisin yapılanması ve yönetimini belirleyecek; sivil toplum kuruluşları ve uzmanların katkısını kurumsal hale getirmeyi hedefliyor.

ilk genel kurul tarihi ve yer ayrıntısı:

Yürütme Kurulu'nun kararıyla, meclisin yapılanması ve yönetiminin netleştirileceği ilk genel kurul, 16 Ekim tarihinde DBB Kongre ve Kültür Merkezi S2 Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Bu toplantı, yeni dönemin yol haritasının somut adımlarla ilerlemesine zemin hazırlayacak.

Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantı, Kent Konseyi'nin yeni dönemdeki önceliklerini ortaya koydu. Kurulun amacı, Denizli'de çevre ve iklim gündeminin güçlenmesini sağlayarak sürdürülebilir politikaların oluşturulmasına katkı sunmaktır.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ, ALİ MARIM BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YENİ DÖNEMİN İLK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINDA ÖNEMLİ BİR KARARA İMZA ATTI. TOPLANTIDA, KENTİN ÇEVRE VİZYONUNU GÜÇLENDİRECEK OLAN "DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MECLİSİ"NİN KURULMASI KARARLAŞTIRILIRKEN, MECLİS GENEL KURUL TARİHİ DE NETLİK KAZANDI.