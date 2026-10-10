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Posof'ta ekimde doğanın üç rengi bir arada

Ardahan'ın Posof'unda ekim ayında gelen erken kar, beyaz örtü, yayla yeşili ve masmavi gökyüzünü bir arada sunarak kartpostallık görüntüler yarattı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Posof'ta ekimde doğanın üç rengi bir arada

posof'ta ekimde karla gelen renk uyumu

Ardahan'ın Posof ilçesinde ekim ayında etkili olan erken kar, bölgedeki doğa dokusunu belirgin biçimde değiştirdi. Dağların zirvelerinin beyaza bürünmesi, alçak rakımlı yaylalarda devam eden yeşil bitki örtüsü ve gökyüzünün parlak maviliği bir arada görünerek bölgeye kartpostallık manzaralar kazandırdı.

yüksek kesimlerde kışın habercisi:

Son günlerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ekim ayındaki bu erken karla birlikte dağ zirveleri tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, alçak rakımlı yaylalarda sonbaharın yeşil tonları korunmaya devam ediyor. Bu geçiş, bölgede aynı anda üç ayrı rengin—beyaz, yeşil ve mavi—görünmesini sağladı.

etkiler, fotoğrafçılar ve uyarılar:

Kar yağışının ardından ilçe genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Soğuyan havaya rağmen bu nadir doğa birleşimini görmek isteyen bölge sakinleri ve fotoğraf tutkunları açık alanlara çıkarak görüntü aldı. Yetkililer ise ani sıcaklık düşüşü ve yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle sürücüleri ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Doğadaki bu geçiş dönemi, bölgenin iklim ve mevsim geçişlerine dair görsel bir hatırlatması niteliğinde. Posof'ta gözlenen bu eş zamanlı renk uyumu, hem yerel yaşamı hem de fotoğrafçılık meraklılarının ilgi odağını oluşturmaya devam ediyor.

ARDAHAN’IN POSOF İLÇESİNDE EKİM AYINDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, DOĞADA EŞSİZ MANZARALAR OLUŞTURDU....

ARDAHAN’IN POSOF İLÇESİNDE EKİM AYINDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, DOĞADA EŞSİZ MANZARALAR OLUŞTURDU. DAĞLARIN BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDIĞI İLÇEDE, GÖKYÜZÜNÜN MAVİLİĞİ VE YAYLALARDAKİ YEŞİL BİTKİ ÖRTÜSÜ BİR ARAYA GELEREK KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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