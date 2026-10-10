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Posof'ta ekimde kar: sonbahar ve kış bir arada

Ardahan'ın Posof ilçesinde ekim ayında beklenmedik kar, yüksekleri beyaza bürüdü; mavi gökyüzü ve yaylalardaki yeşil tonlar görenleri etkiledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Posof'ta ekimde kar: sonbahar ve kış bir arada

doğada iki mevsimin buluşması:

Ardahan'ın Posof ilçesinde ekim ayında etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde çarpıcı görünümler oluşturdu. Dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplanırken, gökyüzünün maviliği ve yaylalardaki yeşil bitki örtüsü yan yana gelerek nadir bir manzara sundu. Bu görsel birliktelik, kasabanın farklı noktalarından gözlemlenebildi.

manzaralar ve yerel tepkiler:

Son günlerde hissedilen soğuklar, özellikle yüksek rakımlarda yerini kara bıraktı; alçak rakımlı yaylalarda ise sonbaharın yeşil tonları korunmaya devam ediyor. Bölge sakinleri ile fotoğraf tutkunları, ekim ayında yaşanan bu erken kış görüntülerini kaydetmek için açık alanlara akın etti. Ortaya çıkan renk kontrastı, doğal peyzajı kartpostallık sahnelere dönüştürdü.

hava koşulları ve uyarılar:

Kar yağışının ardından ilçe genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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