Dolar 48,3112 +0,03%
Euro 56,2309 +0,17%
Bist 13.905,71 -1,03%
Altın Gram 6.951,37 +1,38%
EUR/USD 1,1609 +0,15%
Brent Petrol 96,33 +0,73%
--°

Germencik'te saha denetimi: Zencirci durakta çalışmaları yerinde inceledi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, duraktaki Fen İşleri çalışmasını yerinde inceleyip Perşembe Pazarı'nda vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Germencik'te saha denetimi: Zencirci durakta çalışmaları yerinde inceledi

Germencik'te saha denetimi: Zencirci durakta çalışmaları yerinde inceledi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçe genelinde yürütülen belediye hizmetlerini yerinde takip etmeye devam ediyor. Zencirci, gününe ilçedeki bir durakta yapılan çalışmaları inceleyerek başladı ve daha sonra Perşembe Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Çalışma alanı ve ekip:

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin durak çevresinde sürdürdüğü düzenleme ve bakım çalışmaları, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş ve teknik ekip eşliğinde yerinde değerlendirildi. Başkan Zencirci, ekiplerden uygulamanın kapsamı, zamanlama ve öngörülen tamamlanma süresi hakkında bilgi aldı.

Pazar ziyareti ve halkla temas:

İncelemenin ardından ilçenin en işlek noktalarından olan Perşembe Pazarını ziyaret eden Zencirci, pazara gelen halkla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Başkan Zencirci, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Yeni güne birlik durağımızda başladık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün durak etrafında gerçekleştirdiği çalışmaları Belediye Başkan Yardımcımız Sn. Onur Kocabaş ve teknik ekibimizle birlikte yerinde inceleyip, Perşembe Pazarımıza gelen hemşehrilerimizle sohbet ettik. Zaman ve mekan dinlemeksizin çalışmaya devam ediyoruz".

Belediye yönetimi, saha denetimlerini düzenli tutarak hem bakım onarım işlerinin takibini sağlıyor hem de vatandaşın görüşlerini doğrudan değerlendirmeye alıyor. Başkan Zencirci'nin incelemeleri, belediye hizmetlerinin sahada hız ve koordinasyonunu artırmaya odaklanıyor.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN...

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DURAK ÇEVRESİNDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK, PERŞEMBE PAZARI’NDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hastalanmadan sağlığınızı koruyun: birinci basamağın rolü öne çıkıyor
images

Amanos'a enduro ile çıkan ekip zirvedeki Türk bayrağını yeniledi
images

Geniz eti büyümesi çocukların yüz, diş ve boy gelişimini etkileyebilir
images

Darıca'da gönül birliği: çocuklar ve aileler için gün boyu şenlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kars’ta etiket avı: kırtasiyelerde raf ile kasa fiyatı karşılaştırılıyor

Başkanın benzetmesi: dört ilçenin üzümü Osimhen'in bonservisine denk değil

Denizli ticaret borsası'nda yeni dönem için sandık günü: meslek komiteleri ve meclis 6 ekim'de seçilecek

Casper PAD Z10 Pro'yla yapay zekâ destekli üretkenliğe davet

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı