Germencik'te saha denetimi: Zencirci durakta çalışmaları yerinde inceledi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçe genelinde yürütülen belediye hizmetlerini yerinde takip etmeye devam ediyor. Zencirci, gününe ilçedeki bir durakta yapılan çalışmaları inceleyerek başladı ve daha sonra Perşembe Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Çalışma alanı ve ekip:

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin durak çevresinde sürdürdüğü düzenleme ve bakım çalışmaları, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş ve teknik ekip eşliğinde yerinde değerlendirildi. Başkan Zencirci, ekiplerden uygulamanın kapsamı, zamanlama ve öngörülen tamamlanma süresi hakkında bilgi aldı.

Pazar ziyareti ve halkla temas:

İncelemenin ardından ilçenin en işlek noktalarından olan Perşembe Pazarını ziyaret eden Zencirci, pazara gelen halkla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Başkan Zencirci, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Yeni güne birlik durağımızda başladık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün durak etrafında gerçekleştirdiği çalışmaları Belediye Başkan Yardımcımız Sn. Onur Kocabaş ve teknik ekibimizle birlikte yerinde inceleyip, Perşembe Pazarımıza gelen hemşehrilerimizle sohbet ettik. Zaman ve mekan dinlemeksizin çalışmaya devam ediyoruz".

Belediye yönetimi, saha denetimlerini düzenli tutarak hem bakım onarım işlerinin takibini sağlıyor hem de vatandaşın görüşlerini doğrudan değerlendirmeye alıyor. Başkan Zencirci'nin incelemeleri, belediye hizmetlerinin sahada hız ve koordinasyonunu artırmaya odaklanıyor.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DURAK ÇEVRESİNDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK, PERŞEMBE PAZARI’NDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.