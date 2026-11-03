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Germencik’te yenilenen oyun parkı aileleri meydanda buluşturdu

Aydın’ın Germencik ilçesindeki Ali Şanlı Meydanı’ndaki Kültür Kafe oyun parkı, belediyenin Ekim başı yenilemesiyle daha güvenli ve kullanışlı hale geldi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Germencik’te yenilenen oyun parkı aileleri meydanda buluşturdu

Germencik’te çocuk oyun parkı yenilemesi tamamlandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, Ali Şanlı Meydanı içindeki Kültür Kafe bünyesinde yer alan çocuk oyun parkında yenileme çalışmalarının tamamlandığı açıklandı. Çalışmalar, alanın güvenlik ve kullanım koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan düzenlemeler içeriyordu.

yenileme çalışmaları ve düzenlemeler:

Germencik Belediyesi tarafından Ekim ayı başında başlatılan yenileme sürecinin tamamlandığı belirtildi. Yapılan düzenlemelerle parkın daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuştuğu; hem çocukların hem de ailelerin rahatça kullanabileceği bir alan oluşturulduğu vurgulandı.

başkanın ziyareti ve vatandaşların tepkisi:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yenilenen parkı yerinde görmek üzere Ali Şanlı Meydanındaki Kültür Kafeyi ziyaret etti. Zencirci, parkta çocuklarla vakit geçirip vatandaşlarla sohbet ederek yenileme çalışmalarıyla ilgili memnuniyetlerini dinledi.

Başkan Zencirci, ziyaretinde çocukların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesini temenni ederken, vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve sıcak karşılama için teşekkür etti. Yenilemenin, mahalle ortamına ve kamusal kullanım kalitesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

AYDIN&#039;IN GERMENCİK İLÇESİNDE ALİ ŞANLI MEYDANI&#039;NDA BULUNAN KÜLTÜR KAFE İÇERİSİNDEKİ ÇOCUK OYUN...

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE ALİ ŞANLI MEYDANI'NDA BULUNAN KÜLTÜR KAFE İÇERİSİNDEKİ ÇOCUK OYUN PARKI, GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN DAHA GÜVENLİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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