Germencik'te zabıta okul önlerinde görevde:

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ara tatilin sona ermesiyle ders başı yapan öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevreleri ve yaya geçitlerinde tedbir aldı. Sabah saatlerinde okula gidiş gelişlerin yoğun olduğu saatlerde ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaşabilmesi için okul girişlerinde nöbet tuttu.

uygulamanın kapsamı:

Ekipler, okul çevresi ve yaya geçitlerinde yapılan görevlendirme ile çocukların okul binalarına güvenli girişlerini sağladı. Zabıtalar, öğrencilerin okul girişlerini tamamlamasına kadar bölgedeki görevlerini sürdürerek geçişleri denetledi ve olası risklere karşı önlem aldı.

belediye yetkililerinden açıklama:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, zabıta ekiplerinin her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi ara tatil sonrasında da okul önlerinde görev başında olduğunu belirtti. Zencirci, tüm öğrencilere sağlıklı, başarılı ve güzel bir eğitim dönemi diledi.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE ARA TATİLİN SONA ERMESİNİN ARDINDAN DERS BAŞI YAPAN ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ZABITA EKİPLERİ OKUL ÖNLERİNDE GÖREV YAPTI.