Mehmet Yalçın'ın 24 Kasım mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumun gelişiminde ve ülkenin geleceğinin şekillenmesinde üstlendikleri hayati role dikkat çekti. Yalçın, eğitimin ülke kalkınmasındaki yerini vurgulayarak öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitimin ve öğretmenin önemi:

Başkan Yalçın mesajında, 'Öğretmenlerimiz, genç nesillere değer kazandıran, onları hayata hazırlayan ve ülkenin geleceğini inşa eden rehberleri, güçlü Türkiye’nin ve güçlü yarınların mimarlarıdır.' sözleriyle öğretmenlerin rolünü özetledi. Yalçın, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgiyle, emekle ve özveriyle yetiştiren öğretmenlerimiz, ülkemizin kalkınmasında en önemli görevlerden birini üstlenmektedir.' ifadelerine yer verdi.

Mesajda, öğretmenlerin geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, girişimcilerini ve yöneticilerini yetiştirerek ülkenin yarınlarına yön verdiği; eğitim ve öğretmenin ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez unsurları olduğu belirtildi.

Öğretmenlere destek çağrısı:

Yalçın, nitelikli eğitim ile güçlü ve rekabetçi bir Türkiye hedefinin sağlanacağını vurgulayarak sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesinde öğretmenlerin emeğinin büyük olduğunu kaydetti. Bu nedenle öğretmenlerin her zaman yanında olmanın ve onların çalışmalarını desteklemenin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren OSB Teknik Koleji öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Yalçın, fedakârca çalışan tüm öğretmenlere saygı ve şükranlarını sundu ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenleri rahmet ve saygıyla andı.

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ÖĞRETMENLERİN TOPLUMUN GELİŞİMİNDE VE ÜLKENİN GELECEĞİNİN ŞEKİLLENMESİNDE ÜSTLENDİKLERİ HAYATİ ROLE DİKKAT ÇEKTİ.