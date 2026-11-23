Kırmızı Işık uygulaması 12 yıldır kadınların yanında

Vodafone Vakfı tarafından teknolojiyle toplumsal sorunlara çözüm üretme anlayışıyla 12 yıl önce hayata geçirilen Kırmızı Işık uygulaması, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde aktif bir araç olmayı sürdürüyor. Uygulama bugüne kadar 390 bin kez indirildi ve aylık ortalama bin aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Amaç, şiddete maruz kalan kadınlara daha hızlı ilk yardım ve destek ulaştırmak ve önleyici etki yaratmak.

Uygulamanın işleyişi ve acil fonksiyonlar:

Kullanıcılar uygulamaya acil durumlarda ulaşması istenen üç kişiyi kaydedebiliyor. Tehlike anında tek tuşla yakınlarına konum bilgisi içeren acil SMS gönderebiliyor veya ön tanımlı acil numaraları arayabiliyor. Alo 183, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma ile Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı gibi numaralar tek tuşla erişime açılmış durumda. Ayrıca, en yakın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin adres ve telefon bilgileri harita üzerinden bulunabiliyor. Uygulama Apple Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor ve Türkçe, İngilizce ile Arapça dil seçenekleri sunuyor.

Gizlilik, farkındalık ve iletişim:

Kırmızı Işık, kullanıcıların güvenliğini artırmak için özel gizlilik seçenekleri barındırıyor; logo değiştirme veya uygulamayı el feneri uygulamasına dönüştürme gibi işlevlerle uygulama, kendisine şiddet uygulayan kişiden saklanabiliyor. Android kullanıcıları acil SMS ve acil arama fonksiyonlarını ana ekrana pinleyerek tek tuşla erişim sağlayabiliyor. Uygulama ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet türleri ve şiddet durumunda neler yapılacağına dair farkındalık içerikleri, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim modülleri ve Şiddet Farkındalık Testi ile kullanıcıların bilgi düzeyini artırmayı hedefliyor. Yapay zekâ destekli "Işık" sohbet robotu ise kullanıcılara rehberlik ederek şiddetle mücadele ve alınabilecek aksiyonlar konusunda bilgi veriyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Vakıf bünyesinde toplumsal gelişim ve sürdürülebilir değişimi destekleyen projeler yürütüyoruz. Özellikle kadınlar ve çocuklara daha iyi bir gelecek sağlamak için sosyal yatırımlar yaparak toplum yararına projeler hayata geçiriyoruz. Teknolojinin dönüştürücü gücünden yararlanarak daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek için çalışıyoruz. Kadına yönelik şiddet tüm dünyada önemli bir sorun. Ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin mücadele edilebileceğine inanıyoruz. Bu inançla geliştirdiğimiz Kırmızı Işık uygulamasıyla kadınların şiddete maruz kaldıkları anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmelerini sağlıyoruz. Uygulamamızı yaygınlaştırmaya ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz."

Marka işbirlikleri kapsamında Vodafone’un yüzü olan Demet Evgâr, 25 Kasım için çekilen reklam filminde yer aldı. Reklam filminde farklı kadınların deneyimleri aktarılırken, "yaşamak için yaşamaktan fazlasını yapmak kadınların önemli bir gerçeği" mesajı ön plana çıkarılıyor.

VODAFONE VAKFI’NIN, KADINLARIN ŞİDDETTEN KORUNMASI AMACIYLA 12 YIL ÖNCE HAYATA GEÇİRDİĞİ KIRMIZI IŞIK UYGULAMASININ İNDİRME SAYISI 400 BİNE YAKLAŞTI.