Binnet Kaya vefat etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Binnet Kaya, 89 yaşında hayatını kaybetti. Aslen Kars'ın Akyaka ilçesinden olan Kaya, uzun süredir Fatih Mahallesi'nde ikamet ediyordu.

cenaze bilgileri:

Kaya'nın bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Cenazesi, bugün Fatih Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

yaşamı ve ailesi:

6 çocuk babası olan Binnet Kaya, yakın çevresi tarafından anılacak. Mahalle sakinleri ve ailesi, Kore Gazisi olarak taşıdığı anıların ve ülke tarihine yaptığı katkıların hatırlanacağını belirtti.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE YAŞAYAN KORE GAZİSİ BİNNET KAYA, 89 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.