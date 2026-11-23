Ali Çamlı'nın önceliği: Kayserispor'u ayağa kaldırmak

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Avusturya'nın Vorarlberg kentinde yaptığı açıklamada, öncelikli hedefinin takımını olaması gereken yere, yani Süper Lig'e taşımak olduğunu vurguladı. Başkan Çamlı, Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç ile gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında hem kulübün hem de Türk futbolunun geleceğine dair görüşlerini paylaştı.

TFF teklifine kapıyı kapatmıyor ama öncelik Kayserispor'da:

Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek olası görev tekliflerinin kendisi için onur verici olduğunu söyledi. Ancak şu anki gündeminin net olduğunu belirterek, "Kayserispor'u şampiyon yaptıktan sonra, orada da bana görev düşerse seve seve İbrahim başkanın ekibinin içerisinde o görevi de layıkıyla yerine getirebileceğimi biliyorum" dedi. Öte yandan, şu anda Kayserispor'u bırakıp TFF'ye gitme gibi bir niyetinin bulunmadığını, önce kulübe verdiği sözü tutmak istediğini ekledi.

Çamlı, aile hayatı ve işini ikinci plana alarak kulübe yoğun mesai harcadığını ifade ederek, "Tek düşüncem Kayserispor’u sorunsuz bir şekilde Süper Lig’e taşımak" ifadesini kullandı. Ayrıca, kendisinin laf olsun diye bir görev almayacağını; yapabileceğine inanırsa ülke futbolu için görev alabileceğini yineledi.

Başkanlığı devretme planı ve gençlere yatırım:

Başkanlık sürecine dair planlarını da paylaşan Çamlı, görevi uzun süreli olarak düşünmediğini, Kayserispor'u Süper Lig'e çıkardıktan ve sistemi oturttuktan sonra görevi gençlere devredeceğini söyledi. "Birçok gencimiz var başkanlık yapabilecek. Bu bayrağı gençlere teslim etmeliyiz" sözleriyle kulübün gelecek yönetim vizyonuna dikkat çekti.

Özellikle 11 yerli futbolcu hedefi üzerinde duran Çamlı, "Benim hayalim Kayserispor’u bir gün 11 tane kendi evladımız ile sahaya çıkarmak" diyerek yerel ve gurbetçi gençlerin değerlendirilmesine ağırlık vereceklerini belirtti. Avrupa'da yaşayan yetenekleri taradıklarını ve sayının artırılması gerektiğini vurgulayan Çamlı, Arda Güler ve Kenan gibi isimlerin tek başına yeterli olmadığını, altyapı ve takip sistemleriyle daha çok oyuncu yetiştirilmesi gerektiğini aktardı.

Çamlı'nın mesajı, hem kulübün kısa vadeli sportif hedeflerine hem de uzun vadeli altyapı ve yönetim planlarına odaklı. Başkan, Kayserispor'u bulunduğu yerden alıp olması gereken yere taşımak için kararlı olduğunu ve bu amaç gerçekleştikten sonra görevi devretmeye hazır olduğunu yineliyor.

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI AÇIKLAMALARDA BULUNDU